The Flash 8×10 “Reckless”: la recensione

Che The Flash stesse tenendo il freno tirato in questo inizio di 2^ parte di stagione era piuttosto evidente, la domanda che tutti ci ponevamo era quando avrebbe finalmente spinto sull’acceleratore, mostrandoci un po’ di azione e concentrandosi sul mistero dell’identità di Black Fire.

40 MINUTI DI NOIA E PIANI FALLIMENTARI

Ad eccezione dell’incipit dell’episodio 8×10 di The Flash e della scena finale, Reckless è un altro esempio di puntata della serie in cui succedono cose prevedibili e non particolarmente interessanti con lo scopo di riempire il tempo e correre verso la rivelazione finale.

Buona parte della stessa si svolge infatti intorno al tentativo del Team Flash di comprendere perché Black Fire abbia improvvisamente attaccato Frost, facendo così completamente cadere la teoria che questa misteriosa entità stia prend...