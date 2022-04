The Flash 8×11 “Resurrection”: la recensione

In quanti modi è possibile trafiggere il cuore della povera Caitlin Snow? Secondo l’episodio 8×11 di The Flash, la risposta è: molteplici. Il ritorno di Robbie Amell nel ruolo di Ronnie Raymond si è inevitabilmente trasformato in un’ennesima tragedia per il martoriato personaggio interpretato da Danielle Panabaker, pur riservando una notevole sorpresa alla fine della puntata, probabilmente la più interessante di questa stagione di The Flash.

LA TRAVAGLIATA STORIA DI CAITLIN SNOW

A ripercorrere la storia di Caitlin Snow dall’inizio della serie, si potrebbe concordare senza timore di smentita che il geniale medico ha subito probabilmente più colpi bassi del protagonista stesso dello show: dopo la morte dell’amato marito, Caitlin ha avuto due relazioni, con colui che si è poi rivelato essere Zoom e con il Dottor Julian Albert,...