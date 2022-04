The Flash 8×12 “Death Rise”: la recensione

L’incipit dell’episodio 8×12 di The Flash è decisamente diverso dal solito ed al posto della classica introduzione da parte del velocista scarlatto, per un attimo, riporta indietro gli spettatori all’evento di Crisi sulle Terre Infinite con l’introduzione di nuovi universi e dimensioni, per poi rivelare che la voce narrante è quella di Deathstorm.

IL DEATHDTORM DELL’ARROWVERSE

L’episodio 8×12 di The Flash riprende esattamente da dove si era interrotto il precedente qualche settimana fa, con Deathstorm che attacca Caitlin, facendo per un attimo temere per la sua vita, prima di rivelare che le fiamme che hanno ucciso ormai molte persone, non sembrano avere lo stesso effetto su di lei.

Death Rise, introduce così questa versione alternativa di Deathstorm che ha preso di mira Caitlin ed il Team Flash e che si ...