The Flash 8×14 “Funeral for a Friend”: la recensione

La buona notizia è che l’episodio 8×14 di The Flash va migliorando, quella cattiva è che gli autori di questa serie sembrano ormai entrati nel girone infernale della semplificazione estrema, che li porta a banalizzare sentimenti più che autentici come il lutto per la perdita di una persona amata.

QUELLO CHE NON FUNZIONA

Non tutte le serie sanno fare della colonna sonora un saggio uso, se per esempio prodotti come This is Us eccellono nell’usare con sapienza ed armonia la colonna sonora, che accompagna le emozioni dei suoi protagonisti, altri show pretendono in un certo senso di usarla come un interruttore per dirigere le risposte emotive degli spettatori, come di fatto accade con lo sdolcinato incipit dell’episodio 8×14 di The Flash, che debutta appunto con musica triste, facce desolate e languidi omaggi al membro del Team Flash a...