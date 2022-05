The Flash 8×15 “Into The Still Force”: la recensione

La nausea temporale di Iris è un mistero che si trascina ormai da tempo in The Flash, senza ancora aver trovato una soluzione o una spiegazione ed è innegabile che meriti finalmente di essere affrontato e soprattutto risolto, considerato come a tutt’oggi non si conosca l’origine di questo male che ha ormai colpito anche Deon, l’avatar della Still Force, che avrà un ruolo predominante in Into The Still Force.

L’episodio 8×15 di The Flash apre proprio con una riunione del Team Flash che cerca una soluzione per la ritrovare Iris che, dopo settimane trascorse a far scomparire oggetti e persone con il solo tocco di una mano, è ora letteralmente sparita dalla faccia della terra (parola di Chester!) per essere catapultata, almeno secondo quanto Deon riferirà a Barry, nella Still Force.

Percettivo come sempre, Joe, sebbene non v...