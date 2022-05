The Flash 8×16 “The Curious Case of Bartholomew Allen”: la recensione

Il difetto di The Curious Case of Bartholomew Allen è che è un altro episodio filler in una stagione di 18 puntate, in cui la trama orizzontale non progredisce affatto, lasciando quindi intendere che ci sarà la solita accelerata verso il finale, considerate tutte le storyline lasciate in sospeso fino ad ora.

Il pregio, invece, è che il tono dell’episodio è completamente inaspettato: chi pensava infatti che la puntata avrebbe riservato parecchie risate, grazie anche a come è stato pensato il promo, si è invece trovato di fronte ad un tema delicato come quello dell’invecchiamento, trattato in maniera intimista e commovente, soprattutto grazie ad una scena tra Cecile e Barry.

NONNO BARRY

Il cattivo di puntata è il dottor Pytor Orloff, un personaggio secondario apparso per la prima volta nei fumetti nel 1987, il quale costru...