Ci avviciniamo a passi da gigante al finale dell’8^ stagione di The Flash, un fatto immediatamente evidente grazie ad un episodio dai ritmi serrati, ma anche stracarico di avvenimenti, buona parte dei quali sono incentrati attorno al personaggio della Dottoressa Meena Dhawan, la futura Fast Track, la cui storia d’origine ci viene in parte svelata in The Man in the Yellow Tie.

NUOVE VERSIONI DI VECCHI NEMICI

L’episodio 8×18 di The Flash inizia proprio con il velocista scarlatto che condivide il suo sapere con la sua nuova adepta, che non riesce ancora a controllare del tutto i propri poteri dati da una Forza della Velocità artificiale, la cui origine Barry è intenzionato comunque a comprendere. Presentandosi al laboratorio di Meena come un amico di Flash, Barry scoprirà però scioccato che la sua nuova pupilla ha creato la sua fonte di potere grazie ad un macchinario inventato da un Eobard Thawne (