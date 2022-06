Dopo 8 stagioni e 170 episodi, i problemi di The Flash li conosciamo ormai molto bene, soprattutto perché tendono a reiterarsi nel tempo senza soluzione di continuità. Se dovessimo per esempio giudicare l’episodio 8×19 di The Flash in base ai suoi ultimi minuti meriterebbe probabilmente un 10 pieno, ma gli altri 42 non possono essere semplicemente accantonati e non sono assolutamente al livello dell’ultima scena.

L’ANNOSO PROBLEMA DI THE FLASH

L’abitudine delle serie dell’Arrowverse di essere infarcite di storyline noiose e completamente inutili, che non aggiungono nulla alla trama principale di una puntata, per poi compiere la solita corsa forsennata al finale di episodio (o stagione) è un annoso problema di cui, a questo punto, anche i più sfegatati fan della serie saranno coscienti.

Prendete per esempio questo episodio 8×19 di The Flash intervallato da quella scena spre...