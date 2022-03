La recensione del primo episodio della serie The Gilded Age, intitolato Never The New

Ideato anch’esso da Julian Fellowes, The Gilded Age nasce come un’idea di prequel dell’iconico Downton Abbey, un progetto che l’autore ha cercato di portare sullo schermo sin dal 2012, per poi essere riposto in un cassetto fino al suo passaggio dalla CBS alla HBO. La prima stagione dello show, che sarà composta di 9 puntate, ne introduce il tema, che altro non è che una sanguinosa guerra combattuta a forza di buone maniere e sorrisi serrati nella buona società di New York City.

Ambientata nella New York del 1882, la Gilded Age è un periodo che deve il proprio nome all’omonimo romanzo scritto da Mark Twain e Charles Dudley Warner nel 1873, in cui gli autori si prendevano sostanzialmente gioco della società di Washington D.C. di quel tempo, attraverso caricature di reali personaggi ...