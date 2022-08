The Orville la recensione della stagione 3, disponibile su Disney+ nella sezione Star.

La stagione 3 di The Orville si presenta con il sottotitolo New Horizons, per celebrare la sua nuova casa. Abbandonati i lidi di Fox infatti, l’equipaggio guidato da Seth MacFarlane è arrivato su Hulu, mentre nel nostro paese ha invaso la sezione Star di Disney+. Per dieci settimane, The Orville: New Horizons ha allietato i miei giovedì, con puntate più lunghe delle precedenti stagioni, come se fossero dieci speciali tv dedicati all’epopea Sci-Fi del papà dei Griffin. Una terza stagione che trova ulteriormente la quadra sulla propria dimensione, anche più di quanto fatto dalla già ottima seconda. MacFarlane sognava fin da piccolo di scrivere un prodotto simile a Star Trek ma capace di avere la sua identità, e devo dire che ci è riuscito egregiamente.

La trama di The Orville: New Horizons

The Orville: New Horizons riparte dal futuristico finale della seconda stagione, ristabilit...