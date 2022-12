La recensione della prima stagione della serie The Recruit, disponibile dal 16 dicembre su Netflix

Ciò che fa la fortuna di The Recruit è il coraggio di restare fedele a se stesso anche quando sarebbe stato più semplice uniformarsi ai normali action. Così, anche quando si perde in intrecci confusi e poco appassionanti, la prospettiva con cui il protagonista viene coinvolto nelle vicende regala otto puntate di grande divertimento.

La trama di The Recruit

Noah Centineo presta il suo volto, volutamente poco adatto all’action, a Owen Hendricks un giovane avvocato. Alla prima esperienza lavorativa si è buttato nell’intricato mondo della CIA. Alla ricerca di stimoli ha scelto lo spionaggio internazionale senza sapere in che cosa consistesse veramente il lavoro. Se ne pente subito.

Il mondo delle spie raccontato nella serie

The Recruit, pur non assomigliando minimamente come trama e forma, prende un po di lingu...