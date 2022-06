The Staircase – Una morte sospetta: la recensione della serie disponibile su Sky e NOW

Quando si pensa a The Staircase – Una morte sospetta, la prima cosa che viene in mente è l’omonimo documentario francese, del 2004, che è stato antesignano di quel genere televisivo, tuttora di grandissimo successo, definito True-Crime. Un prodotto che seguì passo per passo il caso giudiziario dello scrittore Michael Peterson, che fu accusato e processato per l’omicidio della moglie Kathleen, ritrovata per l’appunto alla base di una ripida rampa di scale nella loro casa in North Carolina. Considerata l’attenzione mediatica che il caso ed il documentario stesso sollevarono al tempo, tanto da aver generato un sequel nel 2013 e tre puntate aggiuntive commissionate da Netflix nel 2018, la prima impressione era che non ci fosse molto da aggiungere ad una storia che sembrava essere stata analizzata in ogni suo dettaglio. La serie di HBO Max distribuita in Italia da Sky,...