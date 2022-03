Thermae Romae Novae

A metà strada tra un reboot e un remake, Thermae Romae Novae è la terza iterazione in dodici anni del manga di Mari Yamazaki. L’opera era già diventata un’anime nel 2012, e perfino un film in live action nel 2014, ma si prepara a tornare con undici episodi inediti il prossimo 28 marzo su Netflix.

In questa nuova versione curata da Studio Daz proprio per Netflix, la storia dell’architetto di terme Lucio Modesto viene narrata dalle origini, tra viaggi nel tempo e fonti d’acqua calda. Si tratta di un documentario anime mascherato da commedia, in grado di svelare al pubblico interessato le caratteristiche delle Onsen (i bagni termali) giapponesi, dagli occhi di un antico romano.

Thermae Romae Novae: la Trama

La trama di Themae Romae Novae è tra le cose...