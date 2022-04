Tiger & Bunny 2

Quando lo scorso anno, per celebrare il decimo anniversario di Tiger & Bunny, Sunrise ne annunciò una serie sequel, molti dei fan pensarono a uno scherzo. Fortunatamente era tutto vero, e al timone della produzione di Tiger & Bunny 2 c’era niente meno che Netflix, la piattaforma streaming che al momento ospita anche la serie originale del 2011 e i due film dedicati agli eroi di Stern Bild City. Nei tredici episodi che compongono la prima parte di questa nuova serie, Kotetsu e Barnaby dovranno affrontare una nuova minaccia, al fianco dei vecchi alleati e delle nuove reclute, dimostrando ancora una volta al mondo il proprio valore. La serie action mischia battaglie adrenaliniche a momenti slice of life, riprendendo le redini della storia poco tempo dopo la fine di Tiger & Bunny The Rising.

Tig...