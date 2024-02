E ora parliamo di conseguenze. L’episodio di True Detective: Night Country, prima del finale, si occupa di un tema tradizionale per la serie: ciò che accade quando un’indagine è così grande da segnare un’intera vita. È una puntata fatta di cenere, come la cremazione che ci viene mostrata in apertura, e di attesa. Non che la sceneggiatura si trattenga, anzi, si svelano tanti legami fondamentali. Solo non è ancora dato capire quanto gli elementi più fantastici siano veramente parte del senso finale della storia e non un furbo trucco per aumentare la tensione e il tasso di imprevedibilità ad una storia non così originale come vorrebbe far credere.

L’atteso interrogatorio di Otis Heiss è frustrante perché svela qualcosa, ma apre altre domande. Un pattern ormai ripetuto fino allo sfinimento nella scrittura di questa stagione. Le detective si muovono alla ricerca di persone che possiedono determinate informazioni. Quando le raggiungono queste riescono a ricordare (o a dire) solo una parte. ...