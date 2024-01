Il primo episodio di Night Country, quarto volume della serie antologica, promette un grande ritorno in piena forma di True Detective. Il progetto acquista una nuova voce, quella della showrunner e regista Issa López. Ha imparato a memoria la prima, gloriosa, stagione e si vede. Tutto prende le mosse da lì, non nella continuità, ma nell’idea di quali siano i confini di queste storie. L’indagine dei detective Rust Cohle e Marty Hart iniziava radicata a terra, nella durezza della Louisiana del presente e del passato. Finiva abbracciando l’orrore cosmico di lovecraftiana memoria. La sua caratteristica era proprio l’incredibile capacità di non perdere una inquietante plausibilità. True Detective: Night Country parte, come atmosfera, dall’apertura al territorio mistico in cui il primo volume terminava.

Siamo ad Ennis in Alaska, una città alla fine del mondo. C’è una stazione di ricerca all’avanguardia. Nessuno del posto sa bene che cosa si faccia lì dentro. Qualcosa ...