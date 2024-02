La recensione del finale di True Detective: Night Country, la quarta stagione della serie della HBO disponibile su Sky e in streaming su NOW

A volte può bastare una buona atmosfera, una costruzione della tensione efficace, aiutata da un cast generalmente in parte, per salvare una serie che chiede tanto allo spettatore in termini di sospensione dell’incredulità. Per True Detective: Night Country non è così. Come sapete abbiamo seguito la miniserie antologica recensendo ogni episodio. Pur procedendo con qualche segnale allarmante, abbiamo spesso detto che il viaggio è stato, fino a qui, gradevole. Basta considerare Night Country come titolo della serie e ci si trova di fronte a un prodotto tutto sommato ben realizzato e appassionante. Se il paragone invece è con True Detective, la storia (e la scala di valutazione) cambia.

Purtroppo Issa López ha scelto con la sua regia la strada più difficile: quella di confrontarsi continuamente con la prima stagione. Non si contano i riferimenti, le ...