La recensione della serie Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, disponibile dal 13 giugno su Sky e NOW

Steven Moffat conosce molto bene il tema dei viaggi nel tempo dopo la sua esperienza in Doctor Who, ma la serie Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife fatica a dare spessore alla storia tratta dal romanzo di Audrey Niffenegger.

Il progetto con star Theo James e Rose Leslie, dal 13 giugno su Sky Serie e in streaming su NOW, paga il prezzo di una storia d’amore in più passaggi molto discutibile e problematica, non riuscendo a trovare un equilibrio tra romanticismo e leggerezza e drammaticità.

La trama di Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife



All’età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo. Quattordici anni dopo il loro primo incontr...