Vampire in the Garden la recensione, disponibile su Netflix

Vampire in the Garden esce quest’oggi su Netflix, in un momento storico adeguato in cui parlare di guerra e diversità è all’ordine del giorno. La nuova opera animata nasce dalla collaborazione tra WIT Studio e Netflix, portando sulla piattaforma tutti e cinque gli episodi che danno vita alla storia di Momo e Fine. Quello di Vampire in the Garden è un messaggio efficace, anche se sa di già visto, e richiede poco meno di due ore e mezza per essere completamente digerito.

Un po’ thriller, un po’ Romeo e Giulietta, questa mini-serie scritta e diretta da Ryota Makihara e Tetsuya Nishihara racchiude un sotto testo evidente contro ogni conflitto, in cui le due protagoniste si immergono spesso al fianco dello spettatore.

Vampire in the Garden: la trama

Sulla Terra di Vampire in the Garden è in corso un violento conflitto tra gli umani e i vampiri, ognuno dei quali è disposto a tutto pur di sottomettere ed elimi...