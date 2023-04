La nostra recensione di War Sailor, film norvegese candidato all’Oscar 2023 ora disponibile su Netflix in versione ampliata e divisa in 3 episodi

Carbone, sale, sangue, follia, ingratitudine: un vortice tetro e da cui non si può fare ritorno se non irrimediabilmente segnati. Questo descrive War Sailor: La serie, ampliamento – ridistribuito in forma seriale su Netflix – del film di Gunnar Vikene candidato all’Oscar. Sapiente mosaico di volti e storie diverse, tutte confluite nel maelstrom cruento della Seconda Guerra Mondiale, l’opera di Vikene è un grido di disperazione contro tutti i conflitti, nonché un’accorata implorazione di giustizia nei confronti dei tanti marinai norvegesi coinvolti, loro malgrado, nell’orrore bellico.

Nulla di nuovo sul fronte norvegese

A scanso di equivoci, è bene chiarire subito una cosa: War Sailor è esattamente come lo si può immaginare. La vicenda centrale, che vede come protagonisti i due amici d’infanzia ...