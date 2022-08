Westworld 4×08, “Que Será, Será” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 15 agosto in lingua originale e dal 22 agosto in italiano.

Qué será, será

Whatever will be, will be

The future’s not ours to see

Qué será, será

What will be, will be

Volevo aprire la recensione dell’ultimo episodio della stagione 4 di Westworld con il ritornello di Que serà, serà, brano di Doris Day e Frank De Vol che da per l’appunto il titolo alla puntata. Questo perché, come nelle scorse sette settimane, anche questa volta il titolo è fortemente legato al tema dell’episodio, per molteplici aspetti. È la canzone che Caleb cantava alla piccola Frankie, è una finestra sul futuro incerto dopo questo tragico finale, e soprattutto non ci è dato sapere dove la serie di Lisa Joy e Jonathan Nolan andrà a parare con la prossima stagione.

Un finale tragico quello di questa quarta stagione, che al contempo, in tanta morte e distruzione, lascia però spazio all’ultimo sp...