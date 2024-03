La recensione di What We Do in the Shadows – stagione 5, disponibile su Disney+.

Guardando What We Do in the Shadows ci è capitato spesso di chiederci come siano riusciti gli autori a raccontarci gli stessi personaggi, ma donando loro sfumature sempre diverse. Una domanda lecita, dato che la serie iniziata nel 2019 non mostra ancora la benché minima stanchezza, migliorando di episodio in episodio. Un risultato evidente dalla quinta stagione appena uscita, che dimostra come l’intero show abbia una chiara direzione, senza volersi trascinare in eterno per soddisfare un pubblico assetato non di sangue, ma di contenuti. È infatti già ufficiale: What We Do in the Shadows si chiuderà con la sesta stagione, mettendo la parola “fine” alle avventure di Guillermo, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin Robinson.

Dal 20 marzo la quinta stagione di What We Do in the Shadows è finalmente approdata su Disney+. Abbiamo quindi deciso di tuffarci a capofitto nelle dieci nuove puntate dell’opera ideata da ...