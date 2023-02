L’ultima volta che avevamo incontrato Joe Goldberg (Penn Badgley) era in fuga dagli Stati Uniti dopo aver ucciso la moglie Love (Victoria Pedretti) ed era approdato a Parigi per seguire le tracce della sua nuova ossessione, la bella Marienne (Tati Gabrielle) ed è proprio per questo che, narrativamente parlando, l’incipit di You 4 è particolarmente inaspettato, così come è una sorpresa il modo sbrigativo con cui si sbarazzerà (ma non in quel senso!) della dolce Marienne, per introdurci la nuova vita di Joe o piuttosto del professor Jonathan Moore.

You 4, serie ideata da Sera Gamble e Greg Berlanti e tratta dal romanzo di Caroline Kepnes, apre il primo dei suoi 5 episodi – i restanti 5 andranno in onda a marzo – nella città di Londra in cui Joe ha deciso di mettere radici creandosi una nuova identità nel ruolo di un professore universitario di letteratura.

La stagione 4, come anti...