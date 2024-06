Confessatelo, i quattro episodi della prima parte della 3^ stagione di Bridgerton sono durati troppo poco e nonostante manchino pochi giorni alla pubblicazione delle ultime puntate di Bridgerton 3B, l’arsura da serie in costume si fa sentire. Nonostante vi abbiamo già fornito modo di placare la “sete da reggenza”, eccoci nuovamente a consigliarvi nuovi show da aggiungere alla vostra watch list, in attesa del finale della storia d’amore tra Colin e Penelope!

Ecco qui di seguito altre 6 serie TV in costume che vi consigliamo di guardare se la Bridgerton di Shondaland è diventato il vostro piacere proibito.

Victoria

Anno di debutto: 2016

Dove guardarla: Sky

Di cosa parla: Jenna Coleman interpreta la giovane regina Vittoria in una serie che descrive i primi anni del suo regno. Salita al trono a soli diciotto anni, la Victoria della Coleman lotta per bilanciare i suoi doveri reali con la vita provata, specialmente il matrimonio con il principe Alberto di Germania, interpretato da Tom Hughes. Lo show ha riscosso un grande successo con il New York Times che l’ha definito “tremendamente coinvolgente e gratificante“.

Vanity Fair – La fiera delle vanità

Anno di debutto: 2018

Dove guardarla: Sky

Di cosa parla: Adattata dall’omonimo romanzo di William Makepeace Thackeray questa miniserie in 6 puntate è una vera chicca e segue la storia di Becky Sharp (Olivia Cooke), una donna spregiudicata che fa di tutto per uscire dalla povertà e scalare le vette della società inglese durante le guerre napoleoniche, per sbarcare infine alla corte di Re Giorgio IV. Accanto a lei, l’amica Amelia Sedley (Claudia Jessie), il suo perfetto contraltare, proveniente da una famiglia benestante e molto più pacifica e pacata di Becky, Amelia è promessa dal padre (Simon Russell Beale) a George Osborne (Charlie Rowe). La serie è narrata dallo stesso William Makepeace Thackeray, interpretato da Michael Palin, e come Bridgerton, anzi, prima di Bridgerton, è accompagnata da una colonna sonora contemporanea con brani come Material Girl di Madonna e White Flag di Bishop Briggs.

Sanditon

Anno di debutto: 2019

Dove guardarla: Sky

Di cosa parla: Basata sull’omonimo nonché ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, Sanditon racconta la storia di Charlotte Heywood (Rose Williams), una giovane e turbolenta contadina, testimone di un incidente, in seguito al quale Tom Parker e sua moglie Mary vengono portati a casa della famiglia di Charlotte per riprendersi. La loro gentilezza sarà premiata quando Charlotte viene in seguito invitata a partecipare all’ultimo progetto imprenditoriale di Tom: trasformare la tranquilla cittadina balneare di Sanditon in una località termale alla moda. Desiderosa di sfuggire alla sua vita, Charlotte accetta e rimane incantata dai nobili frequentatori della località, tra cui spicca il libertino Sidney Parker di Theo James e dalla città stessa, ma presto si renderà conto che non tutto è come sembra.

Belgravia

Anno di debutto: 2020

Dove guardarla: Sky

Di cosa parla: Creata da Julian Fellowes, la mente dietro Downton Abbey, la serie – ambientata nella Londra del 1800 – racconta la storia di come un segreto di famiglia, seppellito assieme al giovane Lord Edmund Bellasis (Jeremy Neumark Jones), appartenente alla nobiltà e morto nella battaglia di Waterloo, abbia avuto inaspettate ripercussioni negli anni a venire. Lo show, decisamente meno ammiccante di Bridgerton, descrive con accuratezza la società del tempo, criticandola e giocandoci come solo certi racconti di genere sanno fare.

The Gilded Age

Anno di debutto: 2022

Dove guardarla: Sky

Di cosa parla: Dietro a The Gilded Age troviamo nuovamente la mano del Julian Fellowes di Downton Abbey e Belgravia. La serie è ambientata nella New York di fine Ottocento e descrive la vita dell’alta società del tempo in una città ed un paese in grande trasformazione, che vorrebbe contemporaneamente rimanere saldamente attaccato alle tradizioni del vecchio continente, faticando a creare una commistione tra nuovi e vecchi ricchi. Grazie ai costumi, all’ambientazione e all’uso del linguaggio, The Gilded Age ricostruisce con godibile realismo e piacevole fedeltà un’epoca fondamentale per la storia americana, che ha traghettato il Nuovo Continente fino all’era moderna. Se amate i drammi in costume, l’opera di Fellowes certamente non vi deluderà.

The Crown

Anno di debutto: 2016

Dove guardarla: Netflix

Di cosa parla:

Se la vita di corte via appassiona, non potete chiaramente perdervi le 6 stagioni di The Crown che ripercorrono la storia dei reali britannici da poco prima dell’incoronazione della regina Elisabetta II fino alla morte di Lady Diana e l’inizio della storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton. The Crown, soprattutto nella ultime stagioni, ha subito qualche critica ed è stato accusato di aver preso una piega esageratamente pettegola e tendente al gossip, ma le prime stagioni sono un vero capolavoro da non perdere, con performance di un cast degno di nota.

La prima parte della terza stagione di Bridgerton (episodi 304-304) è disponibile su Netflix da giovedì 16 maggio, mentre la seconda parte (episodi 305-308) uscirà giovedì 13 giugno 2024.

