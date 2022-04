Spy X Family

Grazie all’avvento dei servizi streaming, come, è diventato molto più semplice recuperare le serie animate giapponesi, ecco quindi cinque consigli sugliI prossimi mesi saranno all’insegna di una stagione di attesi ritorni e conferme su Netflix, su Amazon Prime Video continua la corsa diin versione doppiata, mentre si aspetta il debutto di Naruto a maggio, infine spazio anche ai debutti di serie inedite. Ridurre il numero di candidati consigliati a solamente cinque anime da vedere è difficile, ma ci proveremo.

Disponibile dal 9 aprile su Crunchyroll, Spy X Family è sicuramente l’anime mainstream più atteso di questa primavera. Basato sull’omonimo manga di Tatsuya Endo, e animato da CloverWorks, si tratta di una commedia action con momenti slice of life.

La sinossi è la seguente:

Twilight, una delle migliori spie al mondo, ha trascorso la vita ad affrontare missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile, per riuscire nella sua nuova missione dovrà formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita! Si uniranno a lui, infatti, la bella e misteriosa Yor e Anya, una bambina molto speciale…

Tiger & Bunny 2 (prima parte)

Disponibile dall’8 aprile su Netflix, con i suoi primi 13 episodi, Tiger & Bunny 2 è un gradito ritorno a dieci anni dalla prima serie. Dietro il timone dell’apparizione dei super eroi di Stern City ci sono di nuovo Sunrise (Cowboy Bebop). La serie può contare ancora una volta sul character design di Masakazu Katsura (Zetman, Video Girl Ai).

Questa la trama:

La strana coppia composta da Wild Tiger e Barnaby continua imperterrita a lottare per la pace e per i propri sostenitori, ma con l’inflazione di supereroi che c’è nel mondo come faranno questi due veterani a rimanere a galla? Nuove figure misteriose intanto stanno decimando i super eroi di tutto il mondo, centrerà ancora una volta l’Uroboros?

Komi Can’t Communicate (stagione 2)

Il prossimo 27 aprile tornerà anche Komi Can’t Communicate su Netflix, con una seconda stagione sempre di Oriental Light and Magic. Tornano le disavventure scolastiche di Komi e Tadano nell’anime che si occupa di affrontare l’ansia sociale dei ragazzini più introspettivi. Nei nuovi episodi, sempre diretti da Ayumu Watanabe (Mysterious Girlfriend X, After the Rain, Children of the Sea), cosa succederà ai nostri protagonisti? Un anime in salsa scolastica che accantona i problemi del mondo per concentrarsi su quelli personali.

La sinossi:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto… e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

Vampire in the Garden

Sarà disponibile dal 16 maggio Vampire in the Garden, nuovo thriller di WIT Studio (L’attacco dei giganti), scritto e diretto da Ryota Makihara e Tetsuya Nishihara. Si preannuncia una storia di conflitto tra uomini e vampiri, ricca d’azione e momenti drammatici.

La sinossi:

Il fatidico incontro tra una ragazza umana e la regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. Insieme a un team di ideatori di talento, WIT STUDIO ha realizzato Vampire in the Garden. Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace. La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare. Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

Spriggan

Spriggan chiude questi consigli sui cinque anime da vedere questa primavera, perché sarà disponibile su Netflix il 18 giugno, a pochi giorni dall’inizio dell’estate. Si tratta di una serie che torna dopo ben 30 anni, con un reboot curato da David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo e Cells at Work! – Lavori in Corpo).

La sinossi: