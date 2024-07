Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In questo speciale tutto sui Bracken e i Blackwood, le due Casate più litigiose di Westeros viste nel terzo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Può un ammasso di pietre di confine diventare motivo di una battaglia così cruenta da essere ricordata come “la Battaglia del Mulino in Fiamme”? evidentemente si se parliamo di due famiglie la cui faida ha poco a vedere con un misero mulino, ma si trascina da centinaia di anni, talmente tanti che nessuno ricorda più il reale motivo dell’odio reciproco. Sono i Bracken e i Blackwood, i cui membri sono protagonisti della scena iniziale del terzo episodio di House of the Dragon.

Vediamo un gruppo di uomini, ragazzi per lo più, litigare prima per un ammasso di pietre di confine spostato, poi a causa delle loro rispettive alleanze: ciò che colpisce di questa scena è che si intuisce che probabilmente nessuno ricorda perché i primi membri delle rispettive casate abbiano iniziato a litigare secoli prima. Ciò che si sa è che un odio reciproco esiste e va portato avanti utilizzando qualsiasi espediente. È questo il tema del terzo episodio di House of the Dragon, quello del “peccato che chiama peccato”, della sete di sangue che non conosce ragione e che neanche il tempo riesce a lenire. Ma chi sono i Bracken e i Blackwood? Ecco uno sguardo a queste due Casate minori di Westeros ma che si sono macchiate di un odio tanto ancestrale da essere ricordate come le due famiglie più litigiose dei Sette Regni.

Screenshot HBO MAX

Due antiche Casate

Entrambi vassalli di Casa Tully di Delta delle Acque, i Blackwood e i Braken sono le due Casate più potenti delle Terre dei Fiumi, molto più del loro lord se parliamo in termini di forza militare. Due eserciti utilizzati in larga parte in guerre di confine tra le due famiglie visto che il numero di battaglie combattute è pari solo al numero dei patti di pace. Sebbene questi armistizi, molto spesso stipulati con un matrimonio, favorissero poi decenni di tranquillità, era sufficiente una piccola disputa a riaccendere l’antica rivalità e riaprire vecchie ferite, spesso legate a dispute di confine.

E parlando di confini, la Casa Bracken di Stone Hedge domina il lato meridionale della Forca Rossa del Tridente, mentre la Casa Blackwood ha come scranno Raventree Hall e i loro domini si estendono dalle sponde settentrionali del fiume. Lo stemma dei Bracken è un cavallo rampante rosso su sfondo oro in uno scudo al centro circondato da un bordo marrone, ed il loro motto è “Nessuno può domarmi”. I Blackwood invece sventolano uno scudo nero con un albero-diga bianco al centro, circondato da corvi neri su sfondo scarlatto, ed il loro motto recita “I nostri occhi guardano, la nostra forza è nascosta”.

Screenshot HBO MAX

Vicini litigiosi

«C’è sangue di Blackwood in ogni Bracken e sangue di Bracken in ogni Blackwood. Ma finché gli uomini ricordano i torti fatti ai loro progenitori, nessuna pace potrà mai durare. Così andiamo avanti secolo dopo secolo, con noi a odiare i Bracken e loro a odiare noi». (Hoster Blackwood)

La rivalità di queste due casate precede di gran lunga la Danza dei Draghi, ma risale addirittura all’Età degli Eroi, un’era di pace e prosperità che seguì il patto di pace stipulato tra i Primi Uomini e i Figli della Foresta. Durante questi quasi quattromila anni i Bracken e i Blackwood governavano come re sulle Terre dei Fiumi, ognuno nei propri domini. Secondo i Blackwood tuttavia, i Braken in passato erano dei semplici lord di secondo rango, famosi per allevare cavalli e assoldare mercenari per rovesciare vari re della Casa Blackwood. Di contro i Bracken affermano che i loro antenati erano i veri re, e che i Blackwood invece erano gli usurpatori.

Entrambi concordano sul fatto che questi eventi risalgono a centinaia di anni prima della venuta degli Andali e di conseguenza, poiché parliamo di trasmissioni avvenute tramite testimonianze orali e non scritte, le rispettive affermazioni dei Blackwood e dei Bracken non sono quindi verificabili. La faida tra le due Casate proseguì poi nel corso dei secoli, inasprita anche dalla conversione al Culto dei Sette Dei da parte dei Bracken in seguito all’invasione degli Andali. I Blackwood al contrario, sono sempre rimasti fedeli al Culto degli Antichi Dei, tra le poche Casate a sud dell’Incollatura (il pezzo di terra che collega il nord e il sud di Westeros) a mantenere questa religione. Insomma, le vere ragioni dell’odio si perdono nel tempo, proprio come afferma ser Simon Strong durante il terzo episodio, ma vengono portate comunque avanti da entrambe le fazioni nonostante nessuno ricordi perchè.

Screenshot HBO MAX

I Bracken e I Blackwood in House of the Dragon

La serie introduce le due famiglie nel corso del quarto episodio della prima stagione, quando due giovanissimi pretendenti, Willem Blackwood e Jerrel Bracken, si scontrano durante il corteggiamento di Rhaenyra Targaryen alla corte del lord Baratheon di Capo Tempesta. Nel corso della Danza dei Draghi, quando ai lord dei Sette Regni viene chiesto di schierarsi per i Verdi o per i Neri, la Casata Blackwood decide di sostenere la pretesa al trono di Rhaenyra, mentre la Casata Bracken quella di Aegon II.

Ciò che ne consegue è un inasprimento del conflitto tra le due famiglie, che non si lasciano sfuggire, come abbiamo visto, l’occasione di massacrarsi a vicenda in nome di un ideale di appartenenza stavolta legittimato dalla guerra civile. La Battaglia del Mulino in Fiamme è quindi il primo scontro ufficiale della Danza, quello che trasforma un conflitto privato tra due rami della famiglia Targaryen in uno che invece coinvolge anche le altre Casate dei Sette Regni. Si tratta del primo sangue versato in nome dei Targaryen, un sangue che purtroppo non sarà l’ultimo.

Vi ricordiamo che House of the Dragon è distribuita settimanalmente su Sky e in streaming solo su NOW.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

