I migliori Easter egg dell’Arrowverse

È tempo di uova di Pasqua e non solo!

Dando per scontato che sia ancora attuale parlare di Arrowverse, considerata la conclusione della serie che ha dato il nome a questo universo e la posizione traballante sia di The Flash, già rinnovata per un 9° anno, nonostante le voci insistenti che parlano di una probabile ultima ed abbreviata stagione, che di Legends of Tomorrow e Batwoman che, al contrario, non sono invece nemmeno ancora state ufficialmente rinnovate, con Superman & Lois a rappresentare il vero ultimo baluardo degli eroi di The CW, abbiamo deciso di immergerci nell’universo Berlantiano per omaggiarne gli Easter egg più riusciti.

The Flash e The Flash

L’Easter egg per eccellenza dell’Arrowverse arriva in Crisi sulle Terre Infinite, miracolosamente rimasto segreto fino alla messa in onda è stato sicuramente l’incontro tra il Flash di Grant Gustin e quello di Ezra Miller nella Forza della Velocità. L’inaspettata scena, come raccontò poi Marc Guggenheim, sarebbe avvenuta grazie all’intervento di Jim Lee, Direttore Creativo della DC Comics, che acconsentì all’idea convincendo, senza peraltro troppi sforzi Ezra Miller a prendervi parte, che aderì con entusiasmo. Nei brevi momenti in cui i due Flash interagiscono, quello cinematografico crede inizialmente che Barry sia un cosplayer poi, dopo essersi complimentato per il suo accurato costume, si stupisce di sentirsi chiamare dal suo omonimo “The Flash”, suggerendo come il velocista cinematografico erediti quindi il nome da quello televisivo.

Legends of Tomorrow e Themyscira

Nell’episodio 3×06 di Legends of Tomorrow, intitolato Helen Hunt, la gang arriva nella Hollywood del 1937 dove Elena di Toria si trova al centro di una battaglia tra Studios cinematografici. La puntata si conclude con Zari che conduce Elena nell’isola di Themyscira, patria di Wonder Woman e delle amazzoni.

Supergirl ed il “falso dio” di Batman v Superman

Nel criticatissimo Batman v Superman: Dawn of Justice, Lex Luthor contribuisce a cancellare il buon nome di Superman, con un uomo che ne vandalizza la statua scrivendoci sopra la frase “falso dio”. In omaggio a questa storyline, anche il Lex Luthor di Supergirl, interpretato da Jon Cryer, vuole dare battaglia al suo nemico giurato rovinandone la reputazione. In una particolare battuta, inoltre, il personaggio dice di volerlo far sanguinare, citando appunto la famosa frase in cui il Batman di Zack Snyder chiedeva a Superman se potesse sanguinare.

Crisi sulle Terre Infinite

Ben prima che il crossover di Crisi sulle Terre Infinite fosse portato sul piccolo schermo nel 2019, nella 1^ stagione di The Flash gli autori hanno inserito uno dei più interessanti Easter egg dell’Arrowverse. Dopo il successo della prima missione di Barry Allen come velocista scarlatto, Harrison Wells entrava in una stanza segreta degli STAR Lab dove, su uno schermo, campeggia un titolo di giornale che annunciava la scomparsa di Flash in una crisi.

Nel crossover giunto anni dopo, in realtà, non è stato il Flash di Barry Allen a scomparire, ma Jay Garrick, il Flash di Terra-90, dimostrando comunque come i programmi degli autori già agli esordi dello show, guardassero molto avanti.

Victor Garber vs. Victor Garber

Uno degli Easter egg più folli dell’Arrowverse viene naturalmente dalla 3^ stagione di Legends of Tomorrow, in cui fu suggerito di impedire l’affondamento del Titanic, proposta a cui il personaggio di Martin Stein, alias Firestorm, interpretato da Victor Garber, rispose dicendo che rifiutava di mettere piede sulla nave e che, chiunque l’avesse progettata, meritava di morire.

Il riferimento è chiaramente al famoso film del 1997 in cui Garber interpretava proprio Thomas Andrews, il progettista della nave affondata durante la sua traversata inaugurale.

Cayden James e Swamp Thing

Uno degli antagonisti della 6^ stagione di Arrow è stato Cayden James (Michael Emerson), ex leader della Helix. Per vendicare suo figlio, morto per mano di Green Arrow, Cayden James dichiarò guerra a Star City, che cercò di distruggere con delle bombe, per assemblare le quali disse di aver rubato del materiale alla Sunderland Corporation. La Sunderland Corporation è l’organizzazione che cerca di catturare Swamp Thing nell’omonimo fumetto e nella serie che andò in onda, per una sola stagione, proprio l’anno successivo.

Kara omaggia Superman 2

Alla fine del crossover di Crisi su Terra-X, Kara (Melissa Benoist) affronta finalmente il suo doppelganger Overgirl con la frase: “Generale, vuole venire fuori un memento?” che è un diretto omaggio al Superman 2 di Christopher Reeve che, con il suo rinomato savoir-faire, apostrofava esattamente con le stesse parole il General Zod (Terence Stamp) invitandolo ad affrontarlo dopo aver finalmente recuperato i propri poteri.

Lanterna Verde

I riferimenti a Lanterna Verde nell’Arrowverse sono stati molti ed insistenti, soprattutto dopo che, nelle ultime stagioni di Arrow, si è cominciata a ventilare la possibilità che John Diggle raccogliesse il testimone di Hal Jordan. Sebbene accenni all’esistenza dell’eroe fossero quindi stati già fatti nell’arco della serie dedicata all’arciere di smeraldo, nel pilot di The Flash, Barry Allen ne conferò l’esistenza dicendo che la sede di Central City della Ferris Airline sarebbe stata chiusa dopo la scomparsa di un loro pilota, che è proprio l’origine della storia di Hal Jordan nel ruolo di Lanterna Verde.

Batman, una leggenda metropolitana

Nel secondo episodio del crossover Elseworld, Barry ed Oliver, che si sono svegliati l’uno nel corpo dell’altro, decidono di dirigersi a Gotham City assieme a Kara, dove, ad un riferimento fatto a Batman dell’allora Batwoman Kate Kane, Oliver Queen risposte che il Cavaliere Oscuro è solo “una leggenda metropolitana”.

Il riferimento è sia un omaggio ai fumetti degli anni Novanta, in cui si sottolinea spesso come Batman sia appunto percepito come una leggenda metropolitana, sia una battuta rivolta al Green Arrow dell’Arrowverse stesso, che è stato spesso additato – a causa del suo atteggiamento ombroso – come una sorta di clone di Batman.

Ogni riferimento a Smallville

L’Arrowverse ha omaggiato diverse volta la serie Smallville con vari Easter egg, da semplici citazioni fino alla sigla della serie come colonna sonora di alcuni episodi. L’apice di questo percorso si è però raggiunto con Crisi sulle Terre Infinite in cui, su Terra-167, Tom Welling ed Erica Durance sono tornati a vestire i panni di Clark Kent e Lois Lane. Fedele alle sue molte dichiarazioni sul non voler indossare il costume di Superman, nella sua apparizione nel crossover, Clark Kent rivela a Lex Luthor di aver rinunciato ai propri poteri.

Nella sua breve apparizione, inoltre, il Clark di Terra-167 annuncia anche agli ospiti che sono venuti a metterlo in guardia da Lex che, nel suo mondo, il suo più acerrimo nemico è diventato Presidente degli Stati Uniti, un omaggio sia ai fumetti che alla serie televisiva, in cui si vede il Lex di Michael Rosenbaum essere eletto in carica.

Con il futuro dell’Arrowverse appeso ad un filo a causa del mancato rinnovo di Legends of Tomorrow e Batwoman ed una prematura chiusura di The Flash, questo universo resta costellato di epici Easter egg che hanno contribuito a scrivere la storia della televisione.