La storia di John Diggle e del Lanterna Verde che avrebbe dovuto essere era cominciata con la scena finale di Arrow, nel 2020, quando il braccio destro di Oliver Queen entrava in possesso dell’anello del potere ed era poi proseguita in diverse apparizioni nelle serie dell’Arrowverse per poi concludersi, in The Flash 8 con una scioccante rivelazione.

Mentre infatti in quello show veniva mostrato il rifiuto di John Diggle ad accettare l’invito a diventare Lanterna Verde, dopo un lungo arco narrativo andato così completamente sprecato, in Superman & Lois veniva invece rivelato che il John Diggle di David Ramsey non era quello che avevamo conosciuto in Arrow.

La decisione di Diggle di rinunciare all’anello del potere in The Flash e la rivelazione che Superman & Lois non si svolgesse nello stesso Universo del resto dell’Arrowverse hanno comprensibilmente causato non poca confusione nei fan, soprattutto quando proprio lo stesso Diggle, nella 1^ stagione della serie sull’uomo d’acciaio, aveva detto al Generale Lane che Superman era lo stesso accanto al quale aveva già combattuto, che era il migliore tra loro e che questo era ciò che Oliver avrebbe detto di lui se fosse stato ancora vivo.

Senza tuttavia gli show dell’Arrowverse a creare quell’universo condiviso, la decisione della produzione, apprezzabile o meno, era stata chiaramente quella di dissociarsi dal passato e lasciare che Superman & Lois camminasse con le proprie gambe il che, se non è un male per uno show che ha già dimostrato di non essere interessato al fan service (a differenza di quelli del Berlantiverse che l’hanno preceduto), ha inevitabilmente creato qualche voragine nella continuità narrativa.

Ciò nonostante resterà deluso chi pensava che la questione John Diggle/Lanterna Verde fosse ormai definitivamente chiusa, soprattutto dopo l’intervento di David Ramsey all’Atlanta’s DragonCon durante il quale l’attore ha detto che, forse, in Superman & Lois c’è ancora spazio per un anello del potere:

“Non è finita qui. Eric Wallace, lo showrunner di The Flash, mi aveva chiamato proponendomi un’idea per la fine della saga, la saga di Lanterna Verde dell’Arrowverse. E la ragione per cui lo ha fatto è che l’Arrowverse stava finendo, giusto? Finirà con The Flash dopo la conclusione anche degli altri show. E noi sapevamo, al tempo, cioè lo sapevo io, voi non lo sapevate ancora, che Todd Helbing [lo showrunner di Superman & Lois] avrebbe rivelato che la serie esiste in un universo a parte, su un’altra Terra, in cui magari si potrà esplorare la possibilità di un altro The Flash o anche solo di un altro Barry Allen che magari non è The Flash. Oliver Queen è vivo in questo universo? Magari sì e magari no e l’anello del potere potrebbe ancora esistere in quella realtà“.

Ramsey ha poi proseguito dicendo che Superman & Lois potrebbe essere usata per lanciare universo condiviso completamente nuovo:

“E’ quasi un reboot. Superman & Lois ci permette di ricreare un altro Arrowverse diverso dal precedente. E quando Todd ha rivelato la notizia, in molti si sono lamentati del fatto che la serie non fosse parte dell’Arrowverse come pensavano. Personalmente penso sia stata una scelta intelligente. E’ stata un’idea di Greg Berlanti e penso sia stata intelligente perché ci permette di crescere al di fuori dell’Arrowverse, cosa che prima non avremmo potuto fare. Quindi, per rispondere a chi se lo domanda, l’anello è ancora lì da qualche parte. Esiste, in Superman & Lois è stato rifiutato come accaduto nell’Arrowverse, ma quel Diggle ha vissuto il rifiuto in maniera diversa“.

Nonostante le sue dichiarazioni, Ramsey ha anche chiarito che non è affatto detto che quello che sta dicendo finirà davvero per accadere:

“Magari questa possibilità verrà esplorata, ma dipende. The CW è stata appena venduta, così come la Warner Bros. Non sappiamo ancora bene cosa accadrà a livello politico in questo nuovo panorama e speriamo di avere presto delle risposte“.

Infine Ramsey, parlando di che genere di Lanterna Verde vorrebbe essere in questo nuovo universo, ha aggiunto:

“Vorrei essere un Lanterna Verde con a disposizione un buon budget. Le storie sarebbero fantastiche perché Greg se ne assicurerebbe. Adesso poi c’è un Lanterna Verde in arrivo su HBO Max, giusto perché lo sappiate. E credo, non prendetelo per certo, che esplorerà personaggi come Guy Gardner e Jessica Cruz ed altri. I grossi nomi come Hal Jordan e John Stewart ne sono esclusi. Quindi sì, vorrei esserlo se avessimo un budget ai livelli di quello di HBO Max o anche uno come quello di Superman & Lois, che è importante, cosa che si vede a livello di produzione. Lo vorrei se avessimo qualcosa del genere“.

La 3^ stagione di Superman & Lois, la cui data di debutto ufficiale non è ancora stata resa nota, tornerà in onda negli Stati Uniti non prima del 2023. In Italia la 2^ stagione è ancora inedita, mentre la 1^ è arrivata per la prima volta in chiaro su Italia 1 il 16 luglio.