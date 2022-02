Attenzione: l'articolo contiene spoiler

LOL 2: quando uscirà la seconda parte?

Le prime quattro puntate disono uscite su Prime Video il 24 febbraio. La serie è tornata a un anno dal successo senza precedenti della prima stagione – il game show è infatti diventato il titolo più visto di sempre sulla piattaforma, generando tantissimo passaparola sui social grazie ai suoi tormentoni. Ovviamente il lancio della seconda stagione è stato oscurato dalle tristi notizie provenienti dall’Ucraina, che da giorni monopolizzano (giustamente) le prime pagine dei giornali e i social network. In che modo questo impatterà sugli ascolti del programma non ci è dato saperlo (anche perché Prime Video non diffonde informazioni a riguardo).

Come per la prima stagione, anche questa volta LOL: chi ride è fuori è stato distribuito in due porzioni. La prima parte, composta dai primi quattro episodi, è arrivata su Prime Video il 24 febbraio. La seconda parte, con il quinto e il sesto episodio, uscirà il 3 marzo.

LOL 2: i concorrenti

Squadra che vince non si cambia, e così anche in questa seconda edizione Lillo è stato coinvolto, anche se non più come concorrente ma come Jolly da inserire nello show per far ridere i comici in gara. Fedez rimane come conduttore, affiancato stavolta da Frank Matano.

I concorrenti di questa seconda stagione sono quindi Virginia Raffaele, il Mago Forest, Diana Del Bufalo, Mariana Di Biase, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Max Angioni, Alice Mangione e il marito Gianmarco Pozzoli.

In questa prima tranche di episodi pubblicata da Prime Video si sono distinti, come autori dei numeri più esilaranti, senza dubbio Guzzanti e la Raffaele, assieme a Maccio Capatonda e all’immancabile Mago Forest, autore di freddure micidiali.

LOL 2: il punto su eliminazioni e ammonizioni

Come nella prima stagione, bastano anche solo degli accenni di un sorriso per far “guadagnare” a un concorrente un’ammonizione. Nel corso dei primi quattro episodi solo un concorrente è stato eliminato, mentre nove sono state le ammonizioni. L’eliminata in questione è Alice Mangione, che dopo aver ricevuto del nastro adesivo dal marito lo ha utilizzato per avvolgervisi la faccia. La produzione ha quindi deciso di eliminarla perché questo gesto condiziona la mimica facciale, potenzialmente aiutandola nel gioco.

La prima ammonizione è di Tess Masazza, arrivata nel primo episodio. L’unico ammonito del secondo episodio è Corrado Guzzanti, mentre nel terzo episodio sono arrivate ammonizioni per Virginia Raffaele, il Mago Forest, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Alice Mangione. Nel quarto episodio Diana Del Bufalo è stata ammonita, mentre Alice Mangione è stata eliminata.

A cavallo tra il quarto e il quinto episodio, però, è arrivata anche un’eliminazione che verrà rivelata nel quinto episodio.

Rispetto alla prima stagione, la gara è molto più competitiva: l’anno scorso, infatti, a partire dal secondo episodio vennero progressivamente eliminati sempre più concorrenti. Giunti agli ultimi due episodi, invece, in questa seconda stagione sono ancora tutti in gara tranne Alice Mangione.