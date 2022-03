Il Cavaliere Lunare

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo disu. Questa nuova serie TV tratta dal personaggio della Casa delle Idee nasce dalla penna e dalle idee di Jeremy Slater, celebre per averportato sul piccolo schermo The Exorcist e The Umbrella Academy. Slater è anche il principale scrittore dello show con protagonista il Cavaliere Lunare, che segue le vicende del supereroe creato nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin.

Per chi non lo sapesse, il fascino principale che si nasconde dietro Moon Knight è legato alla malattia mentale che accompagna l’eroe della Marvel. Marc Spector, infatti, soffre di schizofrenia e “condivide il corpo” con Steven Grant e Jake Lockley. Il risultato è un personaggio estremamente complesso, che confonde spesso realtà con immaginazione. Persino l’origine dei suoi poteri, legati a stretto giro al dio egizio della Luna Khonshu non è detto siano reali o semplice parto della sua immaginazione. Recentemente, inoltre, Moon Knight è stato utilizzato da scrittori del calibro di Warren Ellis per raccontare storie cupe e violente, ben lontane dalle più classiche storie degli Avengers.

È con sincero interesse, quindi, che ci avviciniamo allo show in arrivo su Disney+, che sembra promettere atmosfere cupe e un discreto approfondimento psicologico. Per questo motivo siamo qui oggi: per raccontarvi quali sono le nostre principali aspettative sulla nuova serie targata Marvel.

Una serie matura

Il punto di forza dei fumetti di Moon Knight, come già riportato poche righe qui sopra, sta proprio nelle sue storie mature e adulte. Negli ultimi anni è evidente l’intenzione dei Marvel Studios di espandere lentamente i propri orizzonti.

Se da un lato gioca sul sicuro con i suoi personaggi classici (vedi Spider-Man: No Way Home), la multinazionale americana ha ben deciso di sperimentare maggiormente con i suoi eroi secondari. Ecco che quindi abbiamo WandaVision, unica soprattutto nei suoi primi episodi, o Eternals, un’opera immensa che nasconde una delicatezza raramente vista prima nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di scoprire come verrà adattato il personaggio di Blade, Moon Knight è senza dubbio l’eroe che più si presta ad atmosfere horror e disturbanti. I primi trailer dello show in arrivo su Disney+ sembrano mettere in mostra proprio questo elemento e ci auguriamo che la serie riesca ad abbracciare completamente questo tipo di racconto.

Siamo ovviamente consci del fatto che non si possa pretendere uno show in stile Peacemaker, ma ammettiamo di essere davvero curiosi di scoprire sino a dove si siano spinti gli autori. Marc Spector e le sue altre identità saranno la perfetta trasposizione di una psiche corrotta, oppure la malattia mentale dell’alter ego di Moon Knight non sarà sfruttata a dovere? Una domanda che ci balla nella testa sin dal giorno dell’annuncio di una trasposizione cinematografica di questo personaggio e che presto potrà finalmente trovare risposta.

I figli della mezzanotte

Un altro spunto narrativo che siamo curiosi di scoprire se i Marvel Studios decideranno di sviluppare è l’origine dei Figli della Mezzanotte. Gruppo nato su numero 28 di Ghost Rider (agosto 1992), i Figli della Mezzanotte sono un team di personaggi della Casa delle Idee che si occupa di affrontare minacce occulte. Negli ultimi anni si vocifera spesso di un ritorno in scena del motociclista dal teschio infuocato, che potrebbe essere la scintilla scatenante per mettere insieme tutto quel cast di eroi di nicchia che si sta delineando nel MCU.

Basti pensare al personaggio di Blade, del quale è in arrivo un film il prossimo anno con protagonista Mahershala Ali. Oppure ricordiamo l’introduzione di Black Knight, personaggio che abbiamo già potuto incontrare in Eternals. A questi si potrebbe tranquillamente aggiungere anche il nostro Moon Knight, perfettamente in linea con questa tipologia di progetto. Se considerate che recentemente Benedict Cumberbatch ha affermato come il suo Doctor Strange non faccia parte ufficialmente degli Avengers, ecco che piano piano sembra si stia delineando una nuova strada per gli eroi legati al sovrannaturale.

Speriamo, quindi, che il nuovo serial televisivo in arrivo su Disney+ getti ulteriori basi per andare in questa direzione.

Un villain carismatico

Tra gli elementi narrativi dei quali siamo più curiosi c’è senza dubbio la scrittura del villain interpretato da Ethan Hawke. Nei fumetti di Moon Knight, il Cavaliere Lunare non ha mai avuto un vero e proprio avversario da combattere. Nessun “Goblin” o “Dottor Destino” con il quale confrontarsi ripetutamente. Jeremy Slater ha quindi deciso di sfruttare il personaggio di Arthur Harrow, utilizzandolo come principale nemico per il nostro eroe.

Creato da Alan Zelenetz nel secondo numero di Moon Knight (1985), questo villain semi-sconosciuto può essere utilizzato come una tela bianca sulla quale dipingere qualcosa di nuovo. Avendo poco materiale da prendere come riferimento, Slater e il suo team di sceneggiatori possono sfruttare appieno la bravura di Ethan Hawke, nel tentativo di creare un vero e proprio arcinemico per Marc Spector. O almeno, questo è quello che ci auguriamo, nella speranza di non trovarci di fronte un avversario banale e scontato, utile solo per inserire qualche scena di combattimento extra.

Insomma: le nostre aspettative riguardo la serie di Moon Knight sono per lo più rivolte alla speranza di vedere qualcosa di nuovo. Ci piace davvero molto la piega presa da alcune recenti produzioni Marvel e riteniamo che il Cavaliere Lunare possa essere perfetto come apripista per raccontare storie più adulte rispetto alla media. Il tutto anche in previsione di Deadpool 3, che dovrebbe mantenere i toni delle prime due pellicole targate 20th Century Fox e alzare ulteriormente il target.

E voi che cosa ne pensate? Attendete con impazienza Moon Knight? Se si, perché? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.