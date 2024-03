È un periodo decisamente caldo per NCIS, non solo il fruttuoso franchise della CBS continua infatti a fare ottimi ascolti dopo 21 stagioni e significativi cambiamenti nel cast originale, ma anche il suo universo formato da 4 spinoff è diventato ormai un’istituzione per il network che ha di recente ordinato due nuovi prodotti: una serie che racconterà la storia del giovane Leroy Jethro Gibbs, che sarà interpretato per l’occasione da Austin Stowell, ed un inaspettato e già attesissimo spinoff che avrà invece come protagonisti Michael Weatherly (Tony DiNozzo) e Cote de Pablo (Ziva David).

LEGGI – Cosa sappiamo dello spinoff di NCIS su Tony e Ziva

Sul possibile ritorno di Debby Sciuto nell’Universo di NCIS

In questa evidente tendenza del franchise di NCIS a omaggiarne il passato, l’unica che sembra mancare all’appello è quindi Pauley Perrette, interprete di Abby Sciuto in NCIS, il cui ultimo episodio, il 22° della 15^ stagione ed intitolato Two Steps Back, è andato in onda negli Stati Uniti l’8 maggio del 2018.

A fare cenno all’attrice, in una recente intervista rilasciata a Deadline, è stato proprio il Presidente dei CBS Studios, David Stapf, che pur avendo risposto ad una domanda di non aver parlato con gli autori di un possibile ritorno dell’attrice nel franchise, ha ammesso che non sarebbe stata una cattiva idea, considerato quanto amato fosse il personaggio di Abby Sciuto.

Nel recente episodio di NCIS in cui si è reso omaggio al personaggio di Ducky, il cui storico interprete, David McCallum, è deceduto nel settembre del 2023, pur senza fare esplicitamente il nome di Debby, gli autori hanno lasciato intendere che l’esperta forense avesse inviato una corona di fiori per il suo collega in occasione del suo funerale.

Nella 15^ stagione, lo ricordiamo, l’uscita di scena di Abby fu spiegata come una sorta di reazione allo shock per la morte dell’agente dell’MI6 Clayton Reeves, che la stava proteggendo da un sicario, tanto da decidere di accompagnarne il corpo in Inghilterra e poi rimanervi avviando un’organizzazione di beneficenza a suo nome. Considerato quindi come Debby dovrebbe ufficialmente risiedere nel vecchio continente, se l’attrice si dimostrasse disponibile a farlo, potrebbe tornare forse per un’apparizione nel nuovo spinoff con Tony e Ziva, che sarà appunto ambientato in Europa.

Perché Pauley Perrette ha lasciato NCIS

A complicare le cose, tuttavia, c’è il fatto che Pauley Perrette abbia pubblicamente dichiarato che non sarebbe mai più tornata a recitare nel franchise:

“NO NON TORNERÒ. MAI. (per favore, smettete di chiederlo?) Sono terrorizzata da Harmon e dal fatto che mi abbia attaccata. Ho ancora gli incubi. Ho un nuovo show in cui mi sento AL SICURO E FELICE. Vi piacerà! Vi voglio bene!“

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all! — Pauley Perrette (@PauleyP) June 7, 2019

Da una prima versione che emerse al tempo, lo scontro tra la Perrette ed Harmon sarebbe avvenuto a causa della presenza del cane di lui sul set, una presenza che avrebbe creato delle tensioni tra i due quando l’attrice raccontò di essere stata morsa dall’animale dietro le quinte del set tanto da rimanerne traumatizzata e decidere di lasciare lo show puntando direttamente il dito contro il protagonista della serie.

La faida che ha portato alla conseguente uscita di scena di Abby Sciuto da NCIS si arricchì di nuovi particolari quando la Perrette scrisse in un successivo Tweet ormai cancellato di essere invece stata licenziata per aver per aver cercato di porre fine ad una situazione difficile che coinvolgeva il cane di Harmon:

“Pensate che non mi aspettassi un contraccolpo? Vi sbagliate. Questa cosa è successa anche ad un membro della troupe ed ho lottato come una leonessa per impedire che accadesse di nuovo! Per protegge la troupe! E poi sono stata aggredita fisicamente per aver detto NO! Ed ho perso il mio lavoro“.

Come se ciò non bastasse, dopo che Broke, la sitcom in cui la Perrette ha interpretato nel 2020 il ruolo della protagonista, è stata cancellata dopo 1 sola stagione, l’attrice ha deciso del tutto di rinunciare alla recitazione scrivendo:

Actually I retired after NCIS but BROKE was important, beautiful.I did my last dance & am proud of it! Everyone that knows me knew I was retiring right after. I’m proud of my work. I love you guys! I AM FREE!!! (To be the tiny little simple human I am!) #Plants #RescuePets #Books — Pauley Perrette (@PauleyP) July 7, 2020 “In realtà mi sono ritirata dopo NCIS ma BROKE era importante, bellissimo. Ho fatto il mio ultimo giro di pista e ne sono fiera! Chi mi conosceva sapeva che avrei lasciato la recitazione subito dopo. Sono fiera del mio lavoro. Vi voglio bene! SONO LIBERA!!! (Di essere il piccolo semplice essere umano che sono sempre stata!)“.

Con queste premesse, quindi, e nonostante il Presidente del network abbia dichiarato che amerebbe rivedere l’attrice tornare nel ruolo che l’ha resa famosa, sembra difficile aspettarsi che Pauley Perrette possa tornare sui suoi passi, soprattutto considerato come Mark Harmon, che ha comunque lasciato il suo ruolo nello show, resti coinvolto nell’Universo di NCIS come produttore esecutivo .