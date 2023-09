Alla fine è successo: One Piece, il leggendario manga di Eiichirō Oda è diventato una serie TV. Stiamo parlando, infatti, dello show trasmesso a partire dal 31 agosto su Netflix. Uno show ideato da Matt Owens e da Steven Maeda, quest’ultimo famoso per aver scritto diverse puntate di X-Files e per essere stato produttore di Lost e CSI: Miami. Non ve lo nascondiamo: tremiamo di fronte a questa nuova trasposizione. Una paura in fin dei conti abbastanza sensata, visto quanto raramente escano opere di valore dalle trasposizioni in live action di manga e anime. Eppure, nonostante la paura iniziale, One Piece sembra avere qualcosa in più rispetto a molti altri adattamenti. Forse è la sua capacità di non prendersi mai davvero sul serio, forse la scelta del cast che, tutto sommato, ci ha tanto sorpreso quanto affascinato.

Diverse domande si sono quindi fatte spazio nella nostra mente. E se Netflix fosse riuscito nell’intento di trasporre davvero One Piece? E se non ci trovassimo di fronte a un prodotto terrificante come accaduto con Death Note, Cowboy Bebop e Dragon Ball Evolution? Questo breve momento di speranza, in attesa di poter mettere le mani (e gli occhi) sulle “nuove” avventure di Monkey D. Rufy, ci ha anche fatto pensare a tutti gli altri prodotti nipponici che meriterebbero un buon adattamento. Tutti quei manga che, con le giuste idee e il giusto budget, potrebbero trovare un nuovo modo per essere raccontati.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere cinque manga che, secondo noi, meriterebbero una valida trasposizione in serie TV. Ovviamente scegliere è stato difficilissimo, quindi abbiamo cercato opere differenti, in modo da non ricadere su cinque shonen troppo simili tra di loro. È a questo punto, però, che subentrate voi. Quali sono i vostri cinque manga dei quali vorreste vedere una serie TV in live action? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarcelo direttamente nella chat del canale Twitch di BadTasteItalia.

DRAGON BALL

È vero: non possiamo mettere solo shonen, ma almeno uno dobbiamo inserirlo. E quale potrebbe essere, se non il re di tutto gli shonen: Dragon Ball! Sì, lo sappiamo che sono esistiti un paio di lungometraggi dedicati a Goku (tra i quali il già citato Dragon Ball Evolution), ma ammettiamolo: nulla che valga la pena ricordare. Eppure l’opera di Akira Toriyama merita un trattamento migliore. Merita una trasposizione meno seriosa, capace di cogliere lo spirito della prima serie. Un’opera in grado di trasmettere una sensazione di avventura, mescolata a sequenze d’azione ben dirette e montate. Lo sappiamo che si tratta di una speranza vana e che difficilmente sarà possibile avere il budget per dare vita a un mondo fatto di robot, dinosauri giganti e animali antropomorfi, eppure siamo certi che sia possibile. Costoso, complesso e azzardato, ma comunque possibile. In fondo sognare non costa nulla, giusto?

HELLSING

Passiamo ora a un seinen, pensato per un pubblico più adulto. Hellsing è un manga pubblicato in dieci volumi che vede la giovane Integra Faribrook Wingates Hellsing ereditare l’azienda di famiglia, un’organizzazione paramilitare che si occupa di dare la caccia a tutte quelle creature della notte che da secoli minacciano la razza umana. Durante una situazione disperata, Integra incontra Alucard, un pericoloso vampiro che diventerà presto un suo fedele alleato. L’opera ideata da Kōta Hirano è un sapiente mix di azione, black humor e di satira nei confronti delle religioni di tutto il mondo. Una produzione dall’alto contenuto di sangue che, ne siamo certi, potrebbe venire adattata in live action e diventare un vero e proprio must per gli appassionati.

xxxHOLiC

Rimaniamo nell’ambito dei seinen, ma cambiamo del tutto mood. xxxHOLiC è un manga composto da 19 volumi (tankobon, in originale) realizzato dalle CLAMP. La storia vede protagonista Kimihiro Watanuki, un ragazzo che scopre di avere la caratteristica di vedere e di attirare le creature sovrannaturali. Per liberarsi di questa “maledizione”, Watanuki decide di affidarsi alla strega Yuko Ichihara, la quale promette di aiutarlo se lui deciderà di darle una mano nel suo negozio. Peccato che il negozio sia un luogo bizzarro che può essere trovato solo dai clienti che ne hanno davvero bisogno. In cambio di una ricompensa, infatti, Yuko può esaudire qualsiasi desiderio le venga richiesto.

xxxHOLiC narra una storia basata principalmente su episodi a trama verticale, ma che talvolta si intreccia persino con altre serie scritte dalle CLAMP. Visti i toni misteriosi e le varie possibilità offerte dalla scrittura di racconti di questo tipo, si tratta di un titolo perfetto per essere adattato sul piccolo schermo. Un titolo che potrebbe ricordare per certi versi il mood di Black Mirror, ma con quella sensibilità tipica delle produzioni nipponiche.

BAKUMAN

È vero: Death Note è sicuramente il fumetto più famoso di Tsugumi Oba e di Takeshi Obata. Bakuman, però, è un’opera che merita altrettanto rispetto e che potrebbe essere trasposta in live action con un budget decisamente limitato. Per chi non lo sapesse, la storia narra le vicende di Mashiro Moritaka e di Takagi Akito. Il primo è un abile disegnatore, che vuole diventare un famoso mangaka. Il secondo, uno scrittore disposto a fare qualsiasi cosa per raccontare una buona storia. I due decidono di unire le proprie forze e, sotto il nome di Muto Ashirogi, danno quindi inizio alla loro carriera. Una carriera che, come accade davvero nel campo del fumetto, svela pregi e difetti di questo splendido ambiente lavorativo.

Non ci possiamo fare nulla: più ci pensiamo e più Bakuman potrebbe risultare perfetto sul piccolo schermo. Una storia in grado di mostrare quanto le proprie passioni possano essere benzina per la vita, ma anche quanto possano danneggiarla nel caso le si prenda sottogamba.

ANGEL SANCTUARY

Chiudiamo con Angel Sanctuary, shojo composto da venti volumi e realizzato dalla bravissima Kaori Yuki tra il 1994 e il 2000. In questa tragica avventura, Setsuna Mudo è un adolescente dotato di misteriosi poteri che soffre di un grande dilemma interiore. Il ragazzo è infatti innamorato della propria sorella minore, ma cerca di rifuggire da questo amore. La vita di Setsuna cambia del tutto quando entra in contatto con due demoni venuti dall’inferno che gli dicono di essere la reincarnazione di un angelo di nome Alexiel. Un angelo che, ribellatosi a Dio, sarebbe stato costretto a reincarnarsi in eterno sulla Terra. Questo è solo l’inizio di una storia tanto bizzarra, quanto affascinante. Una storia fatta di amore, dolore e conflitto. Inutile dire che si tratta di un prodotto che potrebbe avere grande successo al giorno d’oggi, in grado di mescolare uno stile gotico con una narrazione imprevedibile e dalle tematiche complesse e affascinanti.

E voi che cosa ne pensate della nostra selezione? Avete letto qualcuno di questi manga, oppure vi risultano del tutto nuovi? State aspettando la nuova serie di One Piece? La parola a voi!

