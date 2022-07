Il nuovo teaser trailer de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere svela, finalmente, tantissime immagini inedite della serie la cui prima stagione, composta da 8 episodi, debutterà il 2 settembre su Prime Video. In due minuti e mezzo vediamo molti dei regni della serie tra cui i Regni Elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani di Khazad-dûm, le terre del sud, i distese del nord, i Mari Separanti e il regno di Númenor. E ci sono anche molti dei protagonisti – tutti, sembrerebbe, tranne il villain Adar che probabilmente verrà svelato la settimana prossima al San Diego Comic-Con (ecco la prima immagine ufficiale).

Il regno di Númenor

Il trailer inizia con una lunga inquadratura su una città portuale del regno-isola di Númenor, forse Andúnië. Ne approfittiamo quindi per raccogliere tutte le immagini presenti nel trailer di questo splendido e monumentale regno degli uomini cui EW ha dedicato uno speciale ricco di immagini proprio oggi.

Galadriel

In sottofondo sentiamo la voce di Galadriel: “C’è stato un tempo in cui il mondo era talmente giovane che non esisteva ancora il levar del sole. Ma perfino allora c’era la luce”. E quindi eccola Galadriel (Morfydd Clark), che vediamo in un primo momento con un’inquadratura degli occhi che fa direttamente riferimento a una scena de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello di Peter Jackson. Anche la musica in sottofondo sembra chiaramente di Howard Shore. In un’inquadratura la vediamo camminare su per una collina, insieme forse a suo fratello Finrod, a svelare una città – dovrebbe essere Tirion, ad Aman, e la luce di cui parla è quella dei due splendidi alberi Laurelin e Telperion, che si vedevano in lontananza nella primissima immagine ufficiale della serie.

Vediamo poi una serie di immagini delle “avventure” di Galadriel con la compagnia di elfi con cui è a caccia degli ultimi sodali di Morgoth (c’è anche un’aquila con loro, apparentemente) nelle terre settentrionali del Forodwaith:

Galadriel a un certo punto ha una discussione con Elrond, i due si confrontano sul passato. “Hai combattuto abbastanza, Galadriel. Metti via la spada,” esclama Elrond. “Il nemico è ancora lì fuori. La domanda ora è: dove?” risponde lei. “È tutto concluso!” continua Elrond. “Ma tu non hai visto quello che ho visto io” replica lei. “Ho visto la mia parte,” replica lui. “Tu non hai visto quello che ho visto io” insiste Galadriel. Nelle immagini vediamo uno scenario apocalittico, forse si tratta della grande battaglia contro Morgoth, nella quale Galadriel ha perso il fratello Finrod?

Sempre a proposito delle avventure di Galadriel, più avanti lungo il trailer la vedremo affrontare un Troll delle Nevi ma anche i ghiacci e i Mari Separanti, dove conoscerà un naufrago mortale di nome Halbrand (Charlie Vickers), personaggio inedito. Vediamo anche Galadriel ed Elendil a cavallo, sulla costa di Numenor, che si recano verso una città che ricorda alla lontana Minas Tirith (o Mt St Michel).

Lindon

Nel trailer vediamo anche quello che è il regno elfico di Lindon, e assistiamo a una accesa conversazione tra Gil-galad ed Elrond. “L’oscurità marcerà sulla faccia della terra. Sarà la fine non solo del nostro popolo, ma di tutti i popoli”, dice Gil-Galad a Elrond.

I nani di Khazad-dûm

Una delle ambientazioni sarà il regno nanico di Khazad-dûm all’epoca della sua gloria, quando era avvolto da luce, cibo e musica. Nel trailer, in particolare, vediamo il re Durin III esclamare “Mi dispiace, ma è giunta la loro ora.” Poco più avanti, la famigerata sfida tra Elrond e, immaginiamo, il principe Durin IV, e proprio quest’ultimo alla fine esclama, tenendo in mano quello che immaginiamo sia Mithril: “Può essere il principio di una nuova Era…”

I pelopiedi e il misterioso Straniero

Gli showrunner hanno creato una “società pastorale di pelopiedi” (antesignani degli Hobbit) che vive nella segretezza e cerca di non farsi notare e che vivono una storia alla Rosencrantz e Guildenstern sono morti, ai margini delle storie principali. Due adorabili, curiose pelopiedi, interpretate da Megan Richards e Markella Kavenag, incontrano un misterioso uomo perduto le cui origini promettono di essere uno degli enigmi più avvincenti della serie. Nel trailer sentiamo parlare la Pelopiede Marigold Brandyfoot. “Ma noi pelopiedi abbiamo l’un l’altro. Siamo al sicuro!”

Lo “straniero” in questione sembra provenire da una specie di meteorite, e alla fine del trailer lo vediamo emergere proprio dalle fiamme – fiamme che hanno una forma stranamente familiare…

ALTRO SULLA SERIE

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda