Stranger Things 4: la trama e il cast

A quasi tre anni di distanza dall’uscita della terza annata, stiamo finalmente per fare ritorno a Hawkins: tra poche settimane arriverà su Netflix ladiche, lo ricordiamo, sarà divisa in due parti; la prima disponibile dal, la seconda dal 1° luglio.Ecco tutto quello che c’è da sapere in vista dei prossimi episodi.

Alla fine della terza stagione pensavamo che Hopper (David Harbour) fosse morto, mentre i Byers (Winona Ryder, Noah Schnapp e Charlie Heaton) e Undici (Millie Bobby Brown) si preparavano a lasciare Hawkins. Nei nuovi episodi, li ritroveremo sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione nella loro cittadina. All’indomani dell’evento, i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

In Stranger Things 4 torneranno ovviamente Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, assieme a Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cara Buono e Sadie Sink. Brett Gelman (che interpreta Murray Bauman) diventerà regular, si uniscono alla serie attori come Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn come regular; Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e Robert Englund come recurring. A loro si aggiungono Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien.

Stranger Things 4: i titoli degli episodi

Qualche ulteriore indizio sulla nuova stagione ce lo forniscono i titoli dei nove episodi da cui sarà composta, che potete leggere di seguito. Da notare che nella traduzione in italiano viene chiarito che il “superhero” del terzo episodio è in realtà una supereroina:

Hellfire Club La maledizione di Vecna Il mostro e la supereroina (in originale: The Monster and the Superhero) Caro Billy Il progetto Nina Il Tuffo Il massacro al laboratorio di Hawkins Papà Il piano (in originale: The Piggyback)

Stranger Things 4: le anticipazioni

I fratelli Duffer, showrunner della serie, preannunciano una stagione assai diversa dalle precedenti. Matt ha infatti dichiarato:

La chiamiamo scherzando la nostra stagione in stile Game of Thrones perché è così estesa e si svolge in vari luoghi, penso che sia ciò che la rende unica e originale. Joyce e la famiglia Byers se ne sono andati alla fine della terza stagione. Sono in California. Abbiamo sempre voluto un’estetica in stile E.T. e legata ai quartieri periferici, elemento che possiamo finalmente realizzare nel deserto; e poi c’è Hopper in Russia; e poi, ovviamente, abbiamo un gruppo che è rimasto a Hawkins. Abbiamo queste tre storie, tutte legate e intrecciate tra loro, ma l’atmosfera è davvero diversa.

Le nuove puntate inoltre saranno notevolmente più lunghe di quanto eravamo abituati:

Non penso ci sia un episodio con una durata inferiore a un’ora, anche se nella prima stagione le puntate erano di circa 35 minuti. Si tende a dimenticarlo. In questa stagione sono davvero lunghe, credo la durata sia il doppio rispetto alle altre stagioni. C’è quindi un motivo per cui ci è voluto così tanto. Ha questa specie di qualità epica, è certamente qualcosa che sembra diverso.

Le foto ufficiali diffuse ci anticipano inoltre un’atmosfera molto più dark. Spiega Ross:

Quando l’abbiamo proposta a Netflix così tanti anni fa abbiamo proposto che i ragazzi siano come i Goonies in E.T. Quella è la loro storia. E gli adulti sono in Lo Squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo, e poi i teenager sono in Nightmare o Halloween. Ma in questa annata non abbiamo i ragazzini. Non possiamo più fare I Goonies. E così, improvvisamente, stiamo affidandoci molto di più al territorio da stile film horror che amiamo. Compiere quel cambiamento è stato divertente.

Il futuro della serie

In una lettera indirizzata ai fan, i Duffer hanno fatto il punto sul futuro dello show, rivelando che si concluderà con la quinta stagione:

La nuova stagione è in arrivo ed è la più grandiosa di sempre, ma segna anche l’inizio della fine. Sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima. Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati. Ma prima ci auguriamo che vogliate rimanere con noi per scoprire come finisce il racconto di una ragazza speciale di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia in difficoltà e di una madre inarrestabile, di una cittadina di nome Hawkins e di una dimensione parallela nota come il Sottosopra.

Dato il grande successo di pubblico, viene però spontaneo chiedersi se ci sarà modo di fare ritorno nel mondo di Stranger Things. Al momento non è ancora stato annunciato nessun progetto, ma in una recente intervista con SFX Magazine, i due showrunner hanno confessato che non gli dispiacerebbe trovare un nuovo angolo dell’universo della serie da esplorare, purché ci sia la storia giusta:

Abbiamo alcune idee. Parlando del se dovessimo fare una sorta di spinoff, o qualsiasi continuazione di Stranger Things, per noi la domanda era sempre la stessa: ‘L’idea è abbastanza entusiasmante da volerla fare di nuovo?’ Voglio dirmi nuovamente “Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero, davvero entusiasta per questa idea”. Ecco perché stiamo attenti alle idee che abbiamo e se portarle avanti o meno.

Il trailer e i poster

Nell’attesa di gustarci i nuovi episodi, vi riproponiamo il trailer della nuova stagione e quattro poster ufficiali diffusi da Netflix che raffigurano ciascuno una delle location in cui si svolgerà la storia.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti Stranger Things, potete consultare la nostra scheda.