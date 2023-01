Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei primi annunci quasi ufficiali su Superman & Lois 3 è arrivato a settembre di quest’anno quando, ospite del DragonCon, David Ramsey annunciò che Chad L. Coleman avrebbe interpretato il ruolo del cattivo stagione, con TVLine che confermò poco dopo che l’attore di The Walking Dead, The Expanse e The Orville avrebbe vestito i panni di Bruno Mannheim.

CHI È BRUNO MANNHEIM

Creato da Jack Kirby ed apparso per la prima volta nei fumetti nel 1971, nel numero 139 di Superman’s Pal Jimmy Olsen, Bruno Mannheim è un pericoloso boss criminale, nonché leader dell’Intergang. Sulla carta il personaggio è un megalomane senza scrupoli, noto per la sua associazione con Darkseid, con il quale ha ordito diversi piani nel tentativo di liberarsi di Superman.

COSA SPETTARSI DAL PERSONAGGIO

Nel finale della 2^ stagione di Superman & Lois, Bruno Mannheim viene citato come il responsabile della morte del doppelgänger terrestre di John Henry Irons.

Sebbene non sia stato confermato se, per Superman & Lois 3, Mannheim sarà come nei fumetti leader dell’Intergang e se quindi l’organizzazione criminale avrà un ruolo nella stagione, con parte dell’azione che si sposterà a Metropolis, ciò che sappiamo è che Coleman non è nuovo all’Arrowverse, avendo già fatto parte dell’ormai quasi defunto Universo Berlantiano, per aver interpretato Tobias Church nella 5^ stagione di Arrow.

L’attore ha confermato che il suo Bruno Mannheim si distinguerà dalla figura eccessivamente macchiettistica dei fumetti e che sarà qualcuno per cui gli spettatori potrebbero persino parteggiare:

“Sono pronto per Superman & Lois e non vedo l’ora di cominciare. Questo ruolo racchiude tutto ciò che ho fatto fino ad ora e, per quanto possa sembrare superficiale, è il più ricco e più potente personaggio che abbia mai interpretato. Sia il cast che gli showrunner di questa serie sono incredibili. Voglio dire, parliamo di Greg Berlanti che mi offre pane per i miei denti. Con lui ho già fatto Arrow e All American, quindi sono davvero contento di questo ruolo“.

“Ho un buon curriculum, ma a dirla tutta, questo è il ruolo migliore che abbia mai avuto. Onestamente, la portata di quest’uomo è incredibile. Non è una persona con cui si possa scherzare. Sarà una corsa da brivido. Lo si può amare o odiare, ma sicuramente non è il tipico cattivo. È una persona con un certo spessore e potresti ritrovarti a fare il tifo per lui, perché quello che fa ha un senso ed ha fatto un sacco di cose incredibili per trasformare South Metropolis e quindi la gente si ritrova con la voglia di imbarcarsi in questo viaggio da brivido“.

Il nuovo cattivo di Superman & Lois 3, nella migliore tradizione di questa serie, che sin dal suo debutto ha sempre cercato di dare un certo spessore emotivo ai propri personaggi, antagonisti degli eroi compresi, Bruno Mannheim sembra sarà quindi un ricco uomo d’affari che userà non solo il suo denaro, ma anche e soprattutto la propria influenza per aiutare una comunità meno fortunata, probabilmente la stesa da cui lui proviene.

Sebbene il suo destino sembri quindi quello di non essere il “tipico cattivo” da fumetti, non significa che il personaggio non possa essere decisamente pericoloso, soprattutto se userà il suo potere e la sua influenza per arrivare a Superman ed alla sua famiglia.

Considerata poi la descrizione ufficiale della stagione 3 ed il fatto che Clark e Lois torneranno a lavorare assieme come giornalisti, non escludiamo che proprio il loro mestiere li porti, in prima istanza, ad incrociare le armi con il loro nuovo nemico.

I PRIMI 4 EPISODI DI SIPERMAN & LOIS 3

Di recente sono stati anche rivelati i titoli dei primi 4 episodi di Superman & Lois 3:

Episodio 1 – Closer.

Episodio 2 – Uncontrollable Forces.

Episodio 3 – In Cold Blood.

Episodio 4 – Too Close To Home.

Da ciò che sappiamo grazie alla descrizione ufficiale della stagione, la première sembra sarà un episodio introduttivo, che mostrerà, come da titolo, come la famiglia Kent ed in particolare Lois e Clark, tornati a lavorare assieme allo Smallville Gazette con Chrissy (Sofia Hasmik), siano più vicini che mai, oltre ad introdurre presumibilmente la minaccia della stagione, dando quindi al titolo un doppio significato, positivo quanto negativo.

Abbiamo troppi pochi indizi al momento per poter intuire il tema del secondo episodio, anche se potrebbe essere forse dedicato più da vicino alla nuova generazione dei Kent ed alla loro difficoltà, soprattutto di Jonathan, di controllare i propri poteri.

Il terzo episodio “a sangue freddo“, potrebbe invece introdurre proprio il cattivo di stagione Bruno Mannheim, definito come “spietato” nella descrizione ufficiale della stagione, un aggettivo che ben si addice a qualcuno che potrebbe appunto uccidere “a sangue freddo”.

Il 4° episodio, dopo l’annuncio che l’attrice Angel Parker interpreterà la Dottoressa Irons, la sorella di John Henry Irons, potrebbe invece introdurre la storia della famiglia Irons, nonché spiegare il motivo per cui Mannheim abbia ucciso il doppelgänger dell’alleato di Superman.

La 3^ di Superman & Lois sarà trasmessa negli Stati Uniti martedì 14 marzo su The CW.