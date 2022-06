Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Superman & Lois: il finale della 2^ stagione è alle porte



The CW ha pubblicato una breve descrizione del finale di stagione di Superman & Lois, intitolato Waiting for Superman, che andrà in onda negli Stati Uniti martedì 28 giugno:

Chrissy Beppo (Sofia Hasmik), con l’autorizzazione del Dipartimento della Difesa, ha un messaggio per gli abitanti di Smallville, non solo la fusione tra due pianeti è reale, ma avverrà a breve.

Il finale della 2^ stagione dello show, che comincerà con un Clark ancora privo dei suoi poteri e quindi il pianeta Terra del suo campione per difenderla dal folle piano di Ally Allston di fondere due pianeti per elevare gli abitanti di Mondo Bizzarro uccidendo di fatto miliardi di persone sul Terra-Prime, sarà letteralmente una corsa contro il tempo.

GLI SPOILER SUL FINALE DI STAGIONE DI SUPERMAN & LOIS

Nonostante la brevissima sinossi del finale di stagione di Superman & Lois, molti dettagli che riguardano l’episodio sono già stati confermati, alcuni anche dalle immagini promozionali della puntata, come per esempio la presenza di John Diggle (David Ramsey) la cui comparsa sarà legata, secondo le ultime indiscrezioni all’antagonista della prossima stagione dello show.

Il personaggio, per chi non seguisse lo show in questione, è stato anche la guest star nell’episodio 8×18 di The Flash, intitolato The Man in the Yellow Tie, in cui è stata affrontata l’annosa questione della sua trasformazione in Lanterna Verde, che era rimasta in sospeso sin dal finale di serie di Arrow. Nonostante la chiamata dell’Anello del Potere, al quale Diggle ha tentato di resistere per lungo tempo, con grande disappunto dell’Anti-Flash, finirà infatti per rifiutare l’eredità ed il potere che gli vengono offerti, deciso a rimanere con la propria famiglia.

Poiché tuttavia The CW – nonostante la cancellazione di Batwoman, Legends of Tomorrow e Naomi – non ha abbandonato l’idea di mettere in cantiere la serie Justice U, prodotta da Michael Narducci, (The Vampire Diaries, The Originals, Superman & Lois), con protagonista proprio John Diggle nel ruolo di reclutatore ed addestratore di giovani metaumani da infiltrare sotto copertura in una prestigiosa università, al fine di formare gli eroi del futuro, non escludiamo che la sua presenza nel finale serva in un certo senso anche per introdurre la nuova possibile serie e soprattutto spiegare cosa sarà del personaggio ora che si è liberato definitivamente di quello che per lui era il peso dell’Anello del Potere.

Sebbene poi la serie abbia quasi sempre mantenuto una prudente distanza dal resto dell’Arrowverse, è innegabile che il finale di stagione di Superman & Lois in particolare e tutta la trama orizzontale di quest’anno in generale, siano figlie di una serie di eventi che non sarebbero mai accaduti senza il crossover di Crisi sulle Terre Infinite e senza che Arrow/Lo Spettro creasse il multiverso. Non per nulla lo showrunner Todd Helbing ha confermato che grazie a questo episodio il pubblico capirà in che modo la serie sia legata all’Arrowverse.

Oltre ad affrontare la minaccia costituita da Ally Allston e dal suo folle piano, lo show dovrà risolvere il problema dei poteri di Superman che, grazie all’accenno nella puntata scorsa settimana fatto dall’ologramma senziente della madre Lara, Clark potrebbe riguadagnare a rischio però della sua stessa vita e, considerata la natura dell’eroe, non abbiamo dubbi circa il fatto che sarà disposto a correrlo pur di non lasciare John Henry, Nat e suo figlio Jordan a combattere un mortale nemico.

Che la stagione si concluda poi o meno un cliffhanger, dalle immagini promozionali rilasciate, sembra altresì evidente che Jordan e Sarah avranno modo di parlare dei poteri di lui. Ciò che resta da sapere e se le informazioni che lei riceverà dal suo ex ragazzo, saranno sufficienti a trarre la conclusione che Clark è Superman o se Lana, Clark e Lois concederanno a Jordan di aprirsi completamente e rivelarle tutta la verità sulla sua famiglia.

Il finale della 2^ stagione di Superman & Lois, intitolato Waiting for Superman, andrà in onda negli Stati Uniti martedì 28 giugno su The CW. La stagione è ancora inedita in Italia.