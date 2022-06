In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The Flash 8: chi è Meena Dhawan nei fumetti

Nell’episodio di questa settimana di The Flash, è stato introdotto per la prima volta il personaggio di Meena Dhawan (Kausar Mohammed), alias Fast Track, una scienziata che ha creato la propria fonte di Velocità, quindi non una velocista “naturale” come Barry Allen, al fine di sfruttate i propri poteri per il bene del prossimo, a cui Barry deciderà di fare da mentore introducendola al Team Flash.

LA MEENA DHAWAN DELLA SERIE TV

Intervistato da The Flash Podcast, lo showrunner Eric Wallace, ha raccontato come il suo progetto originale, prima dell’avvento del Covid, fosse DI introdurre il personaggio di Meena Dhawan già dalla 7^ stagione, il cui numero degli episodi è stato però ridotto, rendendolo impossibile. Deciso a portare però il personaggio nello show, Wallace ha piantato letteralmente dei semi nell’arco della stagione per preparare il pubblico al suo avvento: tra questi il fatto che Bart e Nora si imbattano nel futuro, nell’episodio 8×06 Impulsive Excessive Disorder, in Avery Ho il quale cita il suo capo, che è proprio Meena Dhawan. Nonostante Meena sia stato introdotta on un anno di ritardo rispetto ai piani originali, Wallace ha detto che la sua storia è sorprendentemente in armonia con la fine dell’8^ stagione, soprattutto considerata la sua origine e le motivazioni che l’hanno portata a diventare una velocista, che verranno rivelate nei prossimi episodi, con l’introduzione della sua storia di origine.

WOW! Looks like we will be getting Fast Track in the back half of season 8! ⚡️⚡️ It's unknown if this is Meena Dhawan or not, but this has me hyped! (Source: https://t.co/ZxdbUSWSHB)#TheFlash #DCTV #Arrowverse pic.twitter.com/qp69KUXkJX — Arrowverse Scenes ⚡ (@ArrowverseScene) April 8, 2022

In quanto al suo iconico costume nero, che alcune foto rubate dal set hanno già rivelato, lo showrunner ha sottolineato l’ottimo lavoro dei costumisti, che hanno saputo riprodurre quello di Fast Track al meglio, apportandovi qualche leggera modifica, come d’altronde accaduto con il personaggio stesso, che non è esattamente come quello dei fumetti.

CHI È MEENA DHAWAN NEI FUMETTI

Nei fumetti Meena Dhawan, alias Fast Track, è stata introdotta per la prima volta nel 2016 sia nel ruolo di velocista che in quello di collega di Barry presso gli S.T.A.R. Labs, nonché suo interesse sentimentale (oltre a scambiarsi un bacio i due vanno anche assieme in una romantica vacanza). Sempre nei fumetti il personaggio ha un ruolo centrale nello scontro tra The Flash e l’organizzazione criminale Black Hole, una storyline che è stata già affrontata ed esaurita nella 6^ stagione dello show, e fu anche mentore, tra gli altri, di Wallace West, alias Kid Flash.

Nei fumetti Meena diventa una velocista quando viene colpita da una tempesta di fulmini provocata dalla Forza della Velocità che si abbatte su Central City, in maniera quindi diversa da come ci è stato anticipato nella serie, nella quale viene invece specificato che la futura Fast Track non ha accesso alla Forza della Velocità come Barry. Il personaggio della carta stampata, inoltre, prima di diventare un velocista ed aiutare Barry Allen a formare la futura generazione di velocisti, aveva lavorato per la ARGUS.