Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Flash 8: più velocisti e più episodi per questa stagione

Il numero di episodi per The Flash 8 è recentemente passato da 18 a 20 con The CW che manderà ufficialmente in onda il finale di stagione mercoledì 29 giugno, il che significa che – con l’ultimo episodio andato in onda – è stato appena superato il giro di boa della metà stagione, cosa che spiega anche perché gli autori abbiano tirato così il freno, con una serie di puntate filler che non hanno fatto progredire la trama orizzontale della stagione.

IL FUTURO DI IRIS E LA DIFFICILE SCELTA DI BARRY

Uno dei misteri intorno al quale si sta svolgendo la storyline di Flash 8 è chiaramente la “nausea temporale” di Iris che è appena progredita con effetti collaterali inaspettati e pericolosi per Iris stessa e chi la circonda.

La questione della saluta di Iris West-Allen era stata sollevata nella serie nel 16° episodio della scorsa stagione, nell’arco narrativo dedicato alla guerra contro Godspeed quando Deon Owens, l’avatar della Still Force, aveva comunicato a Barry che qualcosa stava facendo muovere Iris su diversi piani temporali. La soluzione, al tempo, era stata quella di trattenere per un breve tempo Iris nella Still Force, a causa dei danni arrecati da Godspeed alla linea temporale, per poi farla tornare nel suo tempo e stabilizzarla con alcuni trattamenti periodici che, improvvisamente però, in The Flash 8 si sono rivelati insufficienti a curarla.

Con Armageddon, all’inizio dell’8^ stagione, lo stato di salute di Iris è poi peggiorato quando lei stessa ha chiesto a Deon di interrompere i trattamenti per usare la sua sensibilità temporale al fine di indagare sulla morte di Joe West, cosa che ha portato alla scoperta che l’Anti-Flash aveva cambiato la linea temprale, riportata poi al suo status originale da The Flash.

A causa di questo intervento, tuttavia, tutti dimenticarono la necessità di proseguire con le cure di Iris, portando ad un deterioramento del suo stato di salute. In seguito ad ulteriori indagini da parte della Still Force e dei suoi fratelli, Deaon ha recentemente rivelato che Iris stessa era la causa delle fratture temporali che le stavano avvenendo intorno, cosa che ha poi condotto alla scomparsa di Renee Wazzo nell’ultimo episodio di The Flash.

Visto lo stato delle cose, è ormai evidente che Iris sia diventata una minaccia per l’integrità della linea temporale, il che potrebbe costituire un’interessante sfida per Barry. Se infatti, in Armageddon, il velocista scarlatto aveva dimostrato la solidità dei propri principi morali salvando la vita del suo peggior nemico ed evitando che venisse cancellato dalla linea temporale, nonostante quest’ultimo avesse promesso che avrebbe continuato a cercare di ucciderlo, bisognerà vedere come si comporterà Barry quando a costituire un rischio sarà invece qualcuno che lui ama profondamente come Iris e se riuscirà a dimostrare la stessa forza d’animo nel fare la cosa giusta, qualunque essa sia.

UN’INVASIONE DI VELOCISTI

Sebbene non si sappia molto su questa seconda parte di stagione, siamo comunque in grado di fornirvi i titoli di alcuni dei prossimi episodi:

The Flash 8×11 Resurrection

The Flash 8×12 Death Rises

The Flash 8×13 Death Falls

The Flash 8×14 Funeral for a friend

Questa puntata in particolare era stata già anticipata da alcune foto postate sui profili social di da Kayla Compton (Allegra) e Candice Patton (Iris West-Allen), in cui entrambe indossavano degli abiti neri. Considerata la storyline che è stata appena introdotta, con la rivelazione che Black Fire sia in realtà Ronnie Raymond (Robbie Amell), non escludiamo che il funerale in questione sia proprio quello di Ronnie, per dare così una chiusura definitiva alla storia del personaggio.

The Flash 8×15 Into the Still Force

Di questa puntata sappiamo che è stata diretta dallo showrunner Eric Wallace in persona, che ha peraltro dichiarato che sarà anche la più “strana” di The Flash 8 ed il suo compito sarà probabilmente quello di introdurre l’arco narrativo finale.

Nell’episodio sarà nuovamente presente Christian Magby, nel ruolo di Deon Owens, il che significa che si tornerà a parlare del problema di salute di Iris, lasciato probabilmente in sospeso per concentrarsi sulla storyline dedicata al marito di Caitlin Snow, ma sarà anche quello in cui si vedranno due particolari titoli di giornale, uno in cui si legge di diverse persone morte e rimaste ferite nell’esplosione dell’Acceleratore di Particelle ed un altro il cui titolo recita: “Zoom e Godspeed distruggono Central City“, notizia che abbiamo già riportato grazie ad alcune foto rubate dal set da Canadagraph.

Il riferimento al passato potrebbe forse indicare che questo sia l’episodio in cui Barry viaggia indietro nel tempo per incontrare l’Anti-Flash e, di fatto, creare il suo peggior nemico, come Eobard Thawne ha già rivelato a The Flash durante l’evento Armageddon.

Se a questo si aggiunge che lo showrunner ha confermato l’importanza del ruolo dell’Anti-Flash in questa stagione, non escludiamo che questo sia proprio l’episodio di The Flash 8 in cui tutti i proverbiali nodi verranno al pettine.

The Flash 8×16 The curious case of Bartholomew Allen

La puntata in questione è stata diretta da Caity Lotz ed è chiaramente ispirata al film “Lo strano caso di Benjamin Button“, la storia di un uomo che invecchia al contrario e nasce vecchio per poi morire bambino e potrebbe essere quella che segnerà il ritorno dell’Anti-Flash.

Con soli 4 episodi alla fine dell’8^ stagione di The Flash ci sarà ancora tempo per far tornare Godspeed, la cui presenza è stata già confermata, e di introdurre un nuovo velocista: Fast Track.

Nei fumetti Fast Track è Meena Dhawan. Introdotta per la prima volta nel 2016 e creata da Joshua Williamson e Neil Googe, Meena è una scienziata che lavora agli STAR Lab, che acquisisce i suoi poteri dopo essere stata colpita da un fulmine, e che aiuterà Barry ad addestrare la futura generazione di velocisti.

Al momento non vi è alcuna conferma che la Fast Track che vedremo nella serie sia Meena Dhawan, ma sappiamo che il personaggio comparirà per la prima volta nel 19° e penultimo episodio di The Flash 8.

WOW! Looks like we will be getting Fast Track in the back half of season 8! ⚡️⚡️ It's unknown if this is Meena Dhawan or not, but this has me hyped! (Source: https://t.co/ZxdbUSWSHB)#TheFlash #DCTV #Arrowverse pic.twitter.com/qp69KUXkJX — Arrowverse Scenes ⚡ (@ArrowverseScene) April 8, 2022

L’8^ stagione di The Flash va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì su The CW, mentre in Italia è ancora inedita.