In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Con soli 13 episodi in questa stagione, il finale di serie di The Flash si avvicina a passi da gigante e mentre i social media degli attori del cast si riempiono di ricordi e post che celebrano il loro primo ed ultimo giorno sul set, tra abbracci e saluti, The CW annuncia ufficialmente che, dopo solo un paio di interruzioni, la prima delle quali avverrà dopo il 6° episodio della prossima settimana, l’ultima puntata dello show (il cui titolo non è ancor stato reso noto) andrà in onda mercoledì 24 maggio, segnando contemporaneamente la fine della serie più longeva ed il definitivo congedo dell’Arrowverse dal piccolo schermo.

Il 5° episodio di The Flash, andato in onda questa settimana negli Stati Uniti, intitolato The Mask of the Red Death Part 2, ha messo fine alla prima parte di questa ultima stagione con la sconfitta di Red Deth ed il ritorno di Batwoman, entrambi interpretati da Javicia Leslie.

E mentre il prossimo episodio, intitolato The Good, the Bad and the Lucky, dopo l’annuncio della gravidanza di Iris, sembra una leggera puntata di interludio, che esplorerà i poteri del nuovo personaggio interpretato da Danielle Panabaker, Khione, e si concluderà probabilmente con l’introduzione della finale minaccia contro Central City ed il Team Flash, grazie a Grant Gustin, che ha postato un video su Instagram in cui appende quasi letteralmente il suo costume “al chiodo”, sappiamo per certo che le riprese sono ormai terminate il 6 marzo, il che ovviamente ci porta agli spoiler emersi dal set del finale di serie.

SPOILER SUL FINALE DI SERIE DI THE FLASH

Ancora una volta, a condividere quanto accaduto in occasione delle riprese del finale di serie di The Flash, diretto da Vanessa Parise, è stato il blogger canadagraphs che ha rivelato come nel suo scontro finale, il Team Flash dovrà affrontare tutti i velocisti che abbiano mai preso parte allo show, oltre ad un nuovo antagonista.

Dopo la scena di una grande esplosione (visibile nel video di tiktok qui sotto) sul set sono arrivati la controfigura di Grant Gustin, Jessica Parker Kennedy nel ruolo di XS, Kayla Compton nel ruolo di Allegra Garcia, Danielle Nicolet nel ruolo di Cecile Horton, Jon Cor nel ruolo di Chillblaine e Danielle Panabaker nel ruolo di Khione, tutti schierati contro Rick Cosnett nel ruolo di Blu Cobalto, Teddy Sears nel ruolo di Zoom, Tom Cavanagh in quello dell’Anti-Flash e le controfigure di Savitar e Godspeed.

Secondo quanto riferito nel blog, dopo la scena, Teddy Sears si è fermato a parlare con alcuni fan ed a firmare qualche autografo, riferendo di essere stato chiamato per tornare ad interpretare il ruolo di Zoom, solo 2 settimane prima dell’inizio delle riprese dell’episodio.

La grande sorpresa, oltre chiaramente al fatto che tutti i velocisti torneranno assieme sul set (e per quanto concerne nello specifico Godspeed sembra che a tornare saranno tutti i suoi cloni), la sorpresa non ancora ufficialmente annunciata è il ruolo di Rick Cosnett che vestirà i panni di Blu Cobalto ed apparirà in 4 episodi, dal decimo al tredicesimo, nonché finale di serie di The Flash.

LE ORIGINI DI BLU COBALTO NEI FUMETTI

Nei fumetti Malcolm Thawne, alias Blu Cobalto, è il fratello gemello di Barry Allen, cresciuto dai genitori adottivi Hugo e Charlene Thawne e figlio biologico di Henry e Nora Allen. Creato da Mark Waid e Brian Augustyn, il personaggio è apparso per la prima volta in Speed Force No.1, pubblicato nel 1997.

Per evitare di essere accusato di negligenza a causa del suo alcoolismo, il Dottor Gilmore, che aveva già precedentemente ucciso il bambino di Charlene Thawne, diede Malcolm ai Thawne dicendo a Henry e Nora che uno dei loro gemelli era deceduto per una complicazione durante il parto.

Essendosi sempre sentito un outsider all’interno di una famiglia di truffatori e dopo aver incontrato casualmente il gemello Barry per le strade di Central City, Malcolm si rivolse ai genitori chiedendo loro la verità sulle sue origini e finendo per uccidere il Dottor Gilmore, responsabile dello scambio che lo aveva allontanato dai suoi legittimi genitori.

Addestrato dalla nonna al controllo della mistica fiamma blu, contenuta in un talismano, che gli permetteva di rubare tutto ciò che desiderava, l’odio per il fratello che aveva “rubato” la vita che gli spettava alimentò i poteri del personaggio, il cui primo obiettivo divenne chiaramente la velocità di The Flash. Dopo il fallimento di questo primo tentativo, la faida tra Blu Cobalto e The Flash continuò per secoli e attraverso diverse epoche per giungere al suo culmine nel Trentesimo Secolo, in cui venne sconfitto da Wally West.

Considerata l’abitudine di Blu Cobalto di viaggiare nel tempo per dare la caccia al fratello nei fumetti, non escludiamo che lo scontro finale della serie TV possa essere ordito dal personaggio, dopo essere riuscito a riportare nella vita di Barry tutti i suoi più pericolosi nemici, per vendicarsi definitivamente del fratello, sempre che ovviamente venga usata la teoria di un legame familiare tra loro che, per ovvi motivi, non possono tuttavia essere gemelli.

La 9^ ed ultima stagione di The Flash va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì su The CW ed è ancora inedita in Italia.