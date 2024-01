Trasmessa per la prima volta nel 2014 su HBO, True Detective è diventata rapidamente una delle serie TV più apprezzate prodotte dallo studio. Siamo di fronte, infatti, a uno show che ha messo d’accordo pubblico e critica, mantenendo una media superiore agli 11 milioni di spettatori a puntata e permettendo a True Detective di portarsi a casa diversi premi e candidature di grande spessore. Un risultato senza dubbio incredibile, che non è stato però replicato con la seconda stagione. Seconda stagione che, nonostante delle ottime prove attoriali, non ha convinto la maggior parte del pubblico, che l’ha trovata priva di quel fascino morboso presente nelle prime dieci puntate.

La terza tranche di episodi ha fortunatamente riportato in scena le ambientazioni tetre e i toni decadenti che hanno contribuito al successo iniziale di True Detective. A questo si è aggiunto il magnifico Mahershala Ali, attore dallo straordinario talento e dall’innegabile carisma, qui nel ruolo di protagonista. A partire dal 15 gennaio di quest’anno, invece, è disponibile Night Country, la quarta stagione dello show che, questa volta, vanta nel cast nientemeno che Jodie Foster. Inutile dire che le vibrazioni in stile “Il silenzio degli innocenti” sono molteplici e che, anche solo per questo, ve ne consigliamo la visione.

Per celebrare l’uscita di True Detective: Night Country abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo. Ormai lo sapete: qui su BadTaste si parla anche di videogiochi e ammettiamo di essere rimasti tanto affascinati dallo show ideato da Nick Pizzolatto che ci siamo gettati alla ricerca di titoli in grado di replicarne le atmosfere. Ma da che parte iniziare? Quali sono i giochi sulla scia di True Detective? Ebbene, eccovi i cinque titoli che secondo noi si avvicinano all’opera. Ma badate bene: non si tratta di giochi per tutti gli stomaci.

ALAN WAKE 2

Partiamo da quello che è, senza dubbio, uno dei giochi più interessanti del 2023: Alan Wake 2. Stiamo parlando di un titolo che fonde le atmosfere di True Detective, con tanto di indagine dell’FBI, con i toni surreali delle opere di David Lynch. Il tutto, però, trattato come se fosse scritto da Stephen King. La storia principale è ambientata tredici anni dopo i fatti del primo capitolo e la sceneggiatura di Sam Lake, Clay Murphy e Tyler Burton Smith non smette nemmeno per un secondo di ricordarcelo. Questo perché il primo Alan Wake è importantissimo per comprendere tutti i retroscena del secondo episodio e, di conseguenza, vi consigliamo di recuperarlo (magari nella sua versione Remastered) prima di tuffarvi nell’avventura di Alan e di Saga.

In ogni caso, Alan Wake 2 è il primo titolo a essersi meritato un Perfect Score qui su BadTaste. Merito di una qualità generale semplicemente incredibile e, soprattutto, di un taglio cinematografico che nulla ha da invidiare ai film e alle produzioni televisive di maggior successo. Impossibile poi non elogiare il taglio autoriale trasmesso al progetto dal suo creatore: Sam Lake. Sam Lake, insieme a Kyle Rowley, è riuscito a dare vita a un’indagine sporca tra i piccoli paesi del Nord America dispersi tra i boschi. Un’avventura che fonde thriller e paranormale, portando entrambi i generi alla massima potenza. Un’opera imperdibile, che tutti dovrebbero giocare almeno una volta nella vita.

HEAVY RAIN

Uscito nell’ormai lontano 2010, Heavy Rain è senza dubbio uno dei titoli più apprezzati da coloro che amano immergersi in storie cupe e dai giocatori che ritengono che la narrazione sia l’elemento più importante di un videogame. La trama ruota attorno al Killer degli Origami, un misterioso assassino che lascia a fianco delle proprie vittime dei fogli di carta piegati nelle forme più disparate. Ethan Mars è un padre di famiglia che fatica a riprendersi dalla morte del primo figlio. Quando il suo secondo bambino viene rapito dal succitato killler, per Ethan ha inizio un vero inferno che lo porterà a compiere delle azioni estreme.

Evitiamo di entrare nel dettaglio per non rovinarvi l’esperienza, ma sappiate che siamo di fronte a un gioco che vi permette di modulare il destino dei vostri personaggi. Le scelte prese e le azioni eseguite tramite i QTE andranno a modificare l’intero racconto, dando vita a ben diciotto finali differenti. Se svelerete tutti i misteri e se riuscirete a salvare il piccolo Shaun, a questo punto, dipende solo da voi. Se amate i toni decadenti di True Detective e vi affascina come i traumi possano riflettersi sulla psiche umana, allora Heavy Rain è il titolo che fa per voi.

CONDEMNED 2: BLOODSHOT

Il prossimo gioco è senza dubbio il più difficile da reperire, dato che è uscito nel 2008 solo su PlayStation 3 e Xbox 360. Stiamo parlando di Condemned 2: Bloodshot, titolo sviluppato da Monolith Productions (La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor) e pubblicato da SEGA. Il protagonista di Condemned 2 è Ethan (un nome che, a quanto pare, piace a molti sviluppatori), un ex-agente della SCU (Serial Crimes Unit) caduto in disgrazie a con forti problemi di alcolismo. Quando un suo collega scompare, Ethan viene ricontattato dalla SCU e ingaggiato per trovare il suo vecchio amico. Ha quindi inizio una storia fatta di violenza, mistero e sangue, accompagnata dalle visioni disturbanti che negli ultimi mesi si sono fatte spazio nella testa del nostro protagonista.

L’opera sviluppata da Monolith Productions mescola indagini e combattimenti corpo a corpo, in un mix che funziona per tutta la durata dell’avventura. Segnaliamo, però, che Condemned 2: Bloodshot non è un titolo per chi è debole di stomaco. Il gioco, infatti, è moderatamente violento e presenta situazioni sospese tra lo splatter e il puro horror. È innegabile, però, che il fascino maggiore dell’opera sviluppata da SEGA sia dovuto alle atmosfere thriller in stile True Detective. Un parallelismo inevitabile e che, per questo, ci ha spinti a inserire questo titolo nella lista senza pensarci due volte.

DISCO ELYSIUM

Se qualcuno ci dovesse chiedere quale videogioco si avvicini maggiormente ai toni di True Detective, noi non avremmo alcun dubbio nel rispondere “Disco Elysium”. Il titolo sviluppato da ZA/UM, infatti, è il thriller definitivo e si basa unicamente sul risolvere indagini dai toni spesso inquietanti, cinici e disillusi. Un risultato possibile nonostante la storia sia ambientata in un altro mondo (Elysium, appunto) e sia caratterizzata da diversi elementi fantascientifici. Fidatevi, però, quando vi diciamo che ci sono determinate missioni che sembrano fuoriuscire proprio dalla penna di Nic Pizzolatto. Una sensazione trasmessa anche dal fatto che i protagonisti sono due agenti che, in più di un’occasione, ci hanno riportato alla mente la prima stagione di True Detective.

La caratteristica più importante di Disco Elysium sta nella possibilità di affrontare l’intera avventura senza mai dover combattere. Il gioco si focalizza principalmente sull’utilizzo di varie abilità e sulla moltitudine di dialoghi tramite i quali è possibile interagire con i vari NPC. Considerato da moltissimi critici provenienti da tutto il mondo come uno dei videogiochi più belli di tutti i tempi, Disco Elysium è ormai disponibile per qualsiasi piattaforma, Nintendo Switch incluso. Badate bene, però, che il titolo è interamente in inglese, con un lessico poco accessibile a chi non mastica troppo la lingua di Albione. Se riuscirete a superare questo scoglio, però, vi troverete tra le mani una perla di rara bellezza.

DEADLY PREMONITION

Chiudiamo la nostra lista con Deadly Premonition, gioco sviluppato da Access Games e pubblicato da UTV Ignition Entertainment. Stiamo parlando di un’opera bizzarra, caratterizzata da un gameplay non lineare e da una struttura open world, dove il giocatore è chiamato a indagare sul misterioso omicidio di Anna Graham. Una situazione che, per mood e per tematiche, non può non ricordare il magnifico Twin Peaks di David Lynch. Lynch che, a detta dello stesso director Hidetaka Suehiro (in arte SWERY) è stato fonte d’ispirazione per l’intero progetto.

Deadly Premonition è un titolo controverso. Si tratta, infatti, di una delle opere che più ha diviso pubblico e critica. C’è chi ha amato i toni grotteschi, la trama complessa e l’atmosfera disturbante, ma allo stesso tempo c’è chi ne ha odiato le meccaniche di gioco e il ritmo. Siamo di fronte, infatti, a un vero e proprio “cult”, che necessita di essere giocato per poter maturare un giudizio. Non fidatevi, infatti, di chiunque ne parli bene o male. Solo voi potrete capire se la folle storia di Francis York Morgan può fare al caso vostro. Provare per credere.

E voi avete già giocato tutti questi titoli? Quali altri giochi pensate che possano rispecchiare le atmosfere di True Detective?