Diamo il via oggi ad una nuova rubrica mensile che ci porterà nel viale dei ricordi, tra le migliori serie andate in onda negli anni 70, 80 e 90, un trentennio di grandissime trasformazioni nel mercato televisivo che ha visto protagonisti alcuni indimenticabili show televisivi.

M*A*S*H

Andata in onda tra il 1972 ed il 1983 con all’attivo 11 stagioni la dramedy raccontava la storia dei medici militari del 4077° Mobile Army Surgical Hospital che operavano in Corea del Sud durante la guerra di Corea in cui molte delle situazioni mostrate, anche quelle apparentemente più assurde, sono accadute davvero come raccontato dai veterani del conflitto. Lo show è entrato a far parte della storia delle TV poiché ha detenuto per lungo tempo il record di trasmissione televisiva più vista nella storia americana.

In Italia la serie debuttò nel 1979 su Rai Uno.

Cast: Alan Alda, McLean Stevenson, Wayne Rogers, Mike Farrell.

L’uomo da 6 milioni di dollari

Andata in onda tra il 1974 ed il 1978 con all’attivo 5 stagioni la serie raccontava la storia di un astronauta della NASA che, in seguito ad un terribile incidente in una missione sperimentale che avrebbe dovuto ucciderlo, per decisione del Governo, subisce un intervento chirurgico che gli dà poteri sovrumani, trasformandolo appunto nell’uomo da 6 milioni di dollari. Con i suoi nuovi poteri Steve Austin diventa un agente che affronta qualsiasi tipo di minaccia in uno show che incarna perfettamente lo stile drammatico del decennio.

In Italia la serie debuttò nel 1981 su Canale 5.

Cast: Lee Majors, Richard Anderson, Alan Oppenheimer, Martin E. Brooks.

La casa nella prateria

Andata in onda tra il 1974 ed il 1983 con all’attivo 9 stagioni, la serie raccontava la storia degli Ingalls, padre, madre e due figlie, una famiglia di contadini della fine del 1800. Ambientata nel Midwest, la serie esplorava diverse tematiche sociali, familiari e culturali, inclusi temi delicati come i pregiudizi razziali, la dipendenza dalla droga e l’alcolismo.

In Italia la serie debuttò nel 1977 su Rete 1 RAI e come per molte altre serie in quegli anni, anche in questo caso, nella messa in onda non si rispettò l’ordine originale degli episodi.

Cast: Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson.

Happy Days

Andata in onda tra il 1974 ed il 1984 con all’attivo 11 stagioni, la sitcom è incentrata sulla storia di una famiglia della classe media di cui gli spettatori potevano seguire le storie dei genitori, ma soprattutto dei figli. Il personaggio tutt’ora più iconico della serie, Fonzie, interpretato da Henry Winkler, subentrò solo nella 2^ stagione, dopo che lo show ebbe bisogno di un rebranding in seguito ad ascolti non eccelsi.

In Italia la serie debuttò nel 1977 su Rai Uno, di nuovo, senza che l’ordine originale degli episodi venisse rispettato.

Cast: Ron Howard, Henry Winkler, Tom Bosley, Marion Ross.

Spazio: 1999

Andata in onda tra il 1975 ed il 1977 con all’attivo 2 stagioni, lo show racconta la storia dei membri di una colonia lunare, alla deriva nello spazio in seguito all’allontanamento del nostro satellite dall’orbita terrestre. La serie è un vero e proprio cult ed ha un’importante connessione con Star Wars, con George Lucas che si rivolse a Brian Johnson, responsabile degli effetti speciale della serie a cui voleva ispirarsi per la sua saga, per realizzare gli effetti speciali per il primo film di Star Wars. Johnson, tuttavia, impegnato con Spazio: 1999 non poté accettare, ma nel 1979 divenne responsabile degli effetti di L’Impero colpisce ancora.

In Italia la serie debuttò nel 1976 su Rete 2 RAI.

Casting: Martin Landau, Barbara Bain, Nick Tate, Zienia Merton, Barry Morse.

La donna Bionica

Andata in onda tra il 1976 ed il 1978 con all’attivo 3 stagioni, la serie con protagonista Lindsay Wagner era uno spinoff di L’uomo da 6 milioni di dollari e, per questa ragione, aveva premesse molto simili. Lo show debuttò con un backdoor pilot all’interno della serie madre intitolato proprio “La donna bionica“. Nello show Jaime Sommers era l’ex fidanzatina dei tempi di scuola di Steve Austin, con cui quest’ultimo riallaccia i rapporti dopo una visita nel suo paese natale. Jaime, divenuta una tennista professionista, ha però un incidente con il paracadute, in seguito al quale Steve prega il suo capo di salvarle la vita rendendola come lui e facendola diventare un agente segreto. A differenza di Steve, il personaggio di Jamie avrà molte più difficoltà ad accettare se stessa in seguito all’intervento e cercherà sempre di non abusare dei suoi poteri. I due finiranno poi per sposarsi dopo svariate peripezie.

In Italia la serie debuttò nel 1982 su Rete 4.

Cast: Lindsay Wagner, Richard Anderson, Martin E. Brooks.

Charlie’s Angels

Andata in onda tra il 1976 ed il 1981 con all’attivo 5 stagioni, la serie raccontava la storia di tre donne che lavoravano come investigatrici ​​per un’agenzia gestita da un milionario di nome Charles Townsend, la cui identità rimarrà sempre un mistero ed a cui, nella realtà, prestò la voce John Forsythe. Charlie’s Angels era una serie crime in cui si susseguirono diversi “Angeli”, 6 in tutto, la più famosa delle quali resta però indubbiamente Farrah Fawcett, che tuttavia interpretò Jill Munroe per una sola stagione, la 1^ della serie.

In Italia lo show debuttò nel 1979 su GPE – Telemond, senza che venisse però rispettato l’ordine degli episodi originali.

Cast: Kate Jackson, Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, David Doyle, Cheryl Ladd, Tanya Roberts, Shelley Hack.

CHiPs

Andata in onda tra il 1977 ed il 1983 con all’attivo 6 stagioni, la serie raccontava le avventure di due agenti della California Highway Patrol (CHP), che pattugliavano le strade di Los Angeles sulle loro motociclette in una perfetta combinazione tra umorismo e serie poliziesca. I due amici Frank e Ponch, finivano sempre per imbattersi in qualche rocambolesca situazione che si concludeva con uno spettacolare inseguimento.

In Italia lo show debuttò nel 1981 su Italia 1.

Cast: Larry Wilcox, Erik Estrada, Robert Pine, Paul Linke, Lou Wagner, Brodie Greer, Randi Oakes, Lew Saunders, Michael Dorn, Clarence Gilyard.

Mork e Mindy

Andata in onda tra il 1978 ed il 1982 con all’attivo 4 stagioni, la serie era uno spinoff di Happy Days che raccontava la storia di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork che incrocia sulla propria strada Mindy, la sua coinquilina, che decide di ospitarlo nella propria soffitta per introdurlo agli usi e costumi umani. Da qui, ogni settimana, Mork entrava in contatto telepatico con il leader del suo mondo, Orson, per riferirgli quale lezione avesse imparato, un momento da cui scaturivano delle vere e proprie perle. Questa è la serie che per prima ha dato spazio alla cifra comica del grande ed indimenticato Robin Williams, permettendogli di scatenare tutto il suo talento, uno show epico che, se avete amato l’attore, non può non essere visto.

In Italia la serie debuttò nel 1979 su Rai 2.

Cast: Robin Williams, Pam Dawber, Jonathan Winters, Robert Donner.

I Jefferson

Andata in onda tra il 1975 ed il 1985 con all’attivo 11 stagioni I Jefferson, spinoff di Arcibaldo (All in the Family), è stata creata da Norman Lear. Nella serie George e Louise interpretano una coppia afroamericana che si trasferisce a Manhattan da Harlem dopo il successo ottenuto negli affari. La famiglia affronta così molte situazioni, tra cui una governante particolare ed un vicino britannico non molto sveglio. L’umorismo ne I Jefferson è spassoso, ma lo show rappresenta soprattutto il punto di incontro tra due culture in un periodo in cui non si parlava molto di pregiudizi razziali.

In Italia la serie debuttò nel 1986 su Rete 4.

Cast: Sherman Hemsley, Isabel Sanford, Mike Evans, Damon Evans.

Dallas (bonus)

Andata in onda tra il 1978 ed il 1991 con all’attivo 14 stagioni Dallas è una delle serie TV più riconoscibili di tutti i tempi. Il dramma raccontava la storia degli Ewings, una potente famiglia del Texas. Con il progredire della serie, J.R. diviene il personaggio più amato grazie al suo atteggiamento ambizioso e spesso senza scrupoli, tanto da causare un tentato omicidio che tenne il mondo sulla corda per lungo tempo, grazie al modo in cui la CBS giocò con la rivelazione del suo aggressore, la cui identità rimase un mistero per mesi. L’episodio che svelò il suo nome divenne infatti una delle puntate più viste di tutti i tempi.

In Italia la serie debuttò nel 1981 su Rete 1.

Cast: Larry Hagman, Patrick Duffy, Linda Gray, Victoria Principal, Charlene Tilton.

Wonder Woman (bonus)

Andata in onda tra il 1975 ed il 1979 con all’attivo 3 stagioni, un numero sorprendentemente esiguo se si considera l’eredità di questa serie TV che raccontava la storia di Diana Prince l’eroica Wonder Woman interpretata dalla bellissima Lynda Carter, che ha combattuto nazisti e ogni sorta di nemico in soli 60 episodi di puro divertimento.

In Italia la serie debuttò nel 1982 su Italia 1.

Cast: Lynda Carter, Lyle Waggoner, Beatrice Colen, Richard Eastham, Norman Burton.