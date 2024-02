Dopo una lunghissima fase di gestazione (la prima stagione è in lavorazione da quasi tre anni) sta finalmente per alzarsi il sipario su X-Men ’97, serie di animazione che riprende le fila di quella X-Men: The Animated Series (da noi Insuperabili X-Men) che aveva tenuto banco nel panorama delle serie di animazione degli anni 90. In un equilibrio apparentemente perfetto tra ‘operazione nostalgia’ e aggiornamento a tematiche e tecniche moderne, la serie che partirà dal 20 marzo sugli schermi di Disney+ è a tutti gli effetti la sesta stagione della vecchia serie, riprendendo il filo della narrazione là dove si era interrotto.

Il trailer diffuso in queste ore non nasconde, anzi esalta la continuità con quella serie e quell’epoca, proponendo fin dalle primissime immagini una trasformazione dallo schermo televisivo degli anni 90 e dalle videocassette che allora imperavano all’odierna diffusione in digitale, proponendo le immagini conclusive di quell’episodio finale, Graduation Day / Addio Xavier, che fungeva da capitolo finale. Ma andiamo a spulciare più nel dettaglio quello che il trailer ha da offrire e proviamo a indovinare cosa può aspettarci negli episodi che ci attendono la prossima primavera.

Wolverine (voiced by Cal Dodd) and Gambit (voiced by AJ LoCascio) in Marvel Animation’s X-MEN ’97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

Addio a Xavier…

La vecchia serie animata era famosa per rielaborare e riproporre alcune degli archi narrativi più popolari della celebre testata a fumetti. È il caso anche della presunta ‘morte’ di Charles Xavier. Nei cartoni come nei fumetti, il fondatore degli X-Men era ridotto in fin di vita dopo una battaglia massacrante e l’unica speranza di salvarsi stava nella tecnologia iper-evoluta degli alieni Shi’ar, con la cui sovrana Lilandra Xavier condivide una relazione di vecchia data. Affidarsi a quella tecnologia, tuttavia, voleva dire abbandonare la Terra forse per sempre, ed è proprio dall’assenza (definitiva?) di Xavier che prendono il via le vicende di X-Men ’97.

…e benvenuto Magneto

Esattamente in concomitanza con la scomparsa di Xavier, subentrava Magneto alla guida degli studenti della scuola di Xavier. Nei fumetti il passaggio di testimone era più diretto e indolore, con uno Xavier moribondo che faceva promettere all’amico/rivale di prendere il suo posto e di tenere vivo il sogno, e col diretto invito ai suoi studenti ad accettare questa sua scelta. Anche nel trailer della serie animata Magneto si presenta alla scuola per ereditare (in senso letterale) il ruolo e le proprietà di Xavier, ma a giudicare dalle reazioni stupefatte della squadra, la cosa giungerà più come una sorpresa e sarà accettata con più difficoltà dagli X-Men. Altre foto di scena hanno peraltro mostrato Magneto con il costume viola e la M gigantesca sul petto che indossava proprio nel ciclo di storie a fumetti in questione (firmato, ricordiamolo, dal demiurgo delle saghe mutanti per eccellenza, Chris Claremont), a ulteriore conferma che questa stagione attingerà proprio a quel periodo di storie a fumetti.

Cameo, volti noti e nuovi arrivi

Il foglio di giornale che svolazza nelle scene d’apertura, nient’altro che il sempiterno Daily Bugle croce e delizia delle vicende di Spider-Man. Si fa breve menzione del Gala Infernale, evento dell’alta società organizzato dal temibile Club Infernale, nemico di vecchia data degli X-Men, e assurto a evento sia mondano che fumettistico annuale nella recente era fumettistica della nazione mutante di Krakoa. Tanto per sottolineare che ci muoviamo in un universo condiviso, vengono menzionati sia Peter Parker che Eddie Brock, e non può mancare lo zampino dell’imperterrito J. Jonah Jameson che ipotizza “Spider-Man è un mutante?”

Nelle immagini che si susseguono rapidamente intravediamo poi i volti di vari eroi a fumetti che hanno già fatto la loro comparsa nella vecchia serie ma che si sono assicurati un ritorno anche in questa nuova incarnazione: tra questi spicca Bishop/Alfiere, guerriero e viaggiatore temporale che compariva a tratti nella serie vintage, e che ora sembra avere un ruolo fisso in squadra. Torna anche Morph, il mutaforma che esordì proprio nella serie originale, ma stavolta con un look più vicino a quello della sua controparte a fumetti, calvo e più ‘alieno’. Sulla pagina volante del Bugle sopra citata intravediamo inoltre Banshee e Dust.

(L-R): Morph (voiced by JP Karliak), Storm (voiced by Alison Sealy-Smith), Gambit (voiced by AJ LoCascio), Cyclops (voiced by Ray Chase), Rogue (voiced by Lenore Zann), Wolverine (voiced by Cal Dodd), Bishop (voiced by Isaac Robinson-Smith), Beast (voiced by George Buza) in Marvel Animation’s X-MEN ’97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

Morti e nascite

Una delle sequenze più fugaci mostra una bara venire calata sottoterra per un funerale. Possibile che si tratti di un funerale “in contumacia” di Xavier per spiegare la sua scomparsa al resto del mondo… a meno che non ci siano altri lutti in arrivo per i mutanti della scuola. La storia degli X-Men è costellata di morti drammatiche, ma la serie animata ha sempre evitato di spingere le cose fino all’estremo per i suoi protagonisti. Chissà se le cose sono destinate a cambiare in questa nuova incarnazione?

In ben due occasioni notiamo invece che Jean Grey è in dolce attesa. A meno che… siamo proprio sicuri che si tratti di Jean? Nella continuità a fumetti, la madre del figlio di Scott non è Jean, bensì Madelyne Pryor, un clone di Jean creato da Sinistro per manipolare a suo piacimento la stirpe dei Summers, entrata in scena in un periodo in cui la Jean originale era creduta morta. Dalle notizie trapelate sulla serie sappiamo già che Maddie Pryor sarà uno dei nemici che gli X-Men affronteranno in questa stagione, ma come conciliare la sua presenza con quella simultanea di Jean, che in questa continuity ha già superato la sua ‘morte e resurrezione’ come Fenice Nera? Sarà uno dei misteri più intriganti da esplorare nel corso della serie.

(L-R): Beast (voiced by George Buza), Wolverine (voiced by Cal Dodd), Morph (voiced by JP Karliak), Bishop (voiced by Isaac Robinson-Smith), Rogue (voiced by Lenore Zann), Gambit (voiced by AJ LoCascio), Storm (voiced by Alison Sealy-Smith), Cyclops (voiced by Ray Chase) in Marvel Animation’s X-MEN ’97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

Magneto Superstar

Torniamo e concludiamo la nostra analisi sul Signore del Magnetismo soltanto per sottolineare come il ruolo di Magneto sarà a tutti gli effetti uno da protagonista all’interno della serie. Intravediamo uno scorcio della Terra Selvaggia (teatro della seconda stagione della vecchia serie) dove ora troneggiano due monumenti dedicati a lui e a Xavier, ma soprattutto lo intravediamo presentarsi al cospetto delle Nazioni Unite in quella che può solo essere la trasposizione in animazione di quello che è un altro grande classico dell’era a fumetti Claremontiana, quel processo di Magneto in cui Erik Lehnsherr accetta di sottoporsi al giudizio degli umani per i crimini del passato.

In conclusione: piatto ricco e abbondante per i fan dei mutanti in generale, per i nostalgici della vecchia data, e per gli aficionados di uno dei periodi d’oro della serie a fumetti originale. In attesa del 20 marzo, facciamo nostro il motto di Xavier (e di Ciclope dopo di lui proprio nel trailer): “To me, my X-Men!”

