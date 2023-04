Se c’è una serie per cui non mancano sicuramente le scelte quando si tratta di andare a selezionare i personaggi più spietati, quella è certamente Yellowstone, la serie disponibile su Paramount+ che, nonostante l’indiscusso successo di pubblico, sta vivendo un momento molto difficile a causa dei problemi dietro le quinte, che potrebbero portare (e probabilmente lo faranno) a una prematura cancellazione.

Il successo della serie, d’altronde, non risiede solo nel fatto che abbia riportato in auge il genere western, riuscendo a modernizzarlo in una chiave politico-mafiosa, se ci concedete la licenza del termine, ma soprattutto nella capacità degli autori di creare personaggi incredibilmente spietati, ma anche umani, che hanno fatto irrimediabilmente innamorare il pubblico.

Ecco alcuni dei più feroci che Yellowstone abbia raccontato.

Carter

Interpretato da Finn Little, Carter potrebbe non sembrare un personaggio poi così duro, ma per essere così giovane ne ha passate davvero molte. Figlio di un drogato che non faceva che maltrattarlo, ha cominciato a cavarsela da solo fin da piccolo, commettendo piccoli furti per riuscire a sopravvivere, fino a che – dopo la morte del padre – non ha incrociato il cammino con Beth Dutton. Beth decide di aiutarlo quando il ragazzo, arrestato dallo Sceriffo Donnie Haskell per furto, gli dice che lei è la sua tutrice legale e lo prende a vivere con sé e con il marito. I due decidono di fare di lui un cowboy. Magari Carter non sarà (ancora) necessariamente un personaggio spietato, ma voi provate ad avere quotidianamente a che fare con un Rip Wheeler ed una Beth Dutton e poi diteci di non essere dei veri duri.

Teeter

Interpretata da Jennifer Landon, Teeter è l’unica cowgirl superstite dopo l’epurazione voluta dal grande capo in persona a causa delle liti divenute troppo frequenti all’interno della baracca dei lavoratori dello Yellowstone, nonché la sola che sia riuscita a conquistare davvero i suoi colleghi, nonostante la loro iniziale ritrosia ad accettarla. Molto presto verrà peraltro rivelato come Teeter possa essere persino più attaccabrighe di loro, come quando, nell’episodio 3×04, intitolato Going Back To Cali, decise di iniziare una rissa con un gruppo di motociclisti che avevano sconfinato nel ranch e la concluse dandone tante quante ne aveva ricevute dicendo di essersi divertita.

Evelyn Dutton

Nonostante di Evelyn Dutton (Gretchen Mol) si sappia davvero molto poco, al di là del legame con il marito che non ha mai voluto sposare nessun’altra donna dopo di lei, il fantasma della matriarca della famiglia continua a perseguitare la figlia Beth, il cui atteggiamento è indubbiamente frutto delle cicatrici che porta addosso anche a causa della durezza con cui la madre era solita trattarla. Nel (probabile) caso in cui Yellowstone si concluda con la 5^ stagione, forse uno dei più grandi rimpianti sarà quella di non aver avuto modo di conoscerla meglio e comprendere le motivazioni del suo comportamento nei confronti della figlia, anche se sospettiamo che il suo fosse una caso di “amore severo”, il cui scopo era indurire la figlia per la vita che l’avrebbe poi aspettata. E santo cielo se non è riuscita nel compito!

Monica Long Dutton

Monica (Kelsey Asbille) è un personaggio particolarmente interessante, nonché un’acqua cheta, ma anche molto più forte di quanto non si immagini, soprattutto per il suo ascendente sul marito Kayce, un particolare di cui, finalmente, nella 5^ stagione, si rende conto persino lo scaltro John Dutton quando si rivolge prima a lei che al figlio, proponendole di tornare a vivere nel ranch ed in risposta ottiene un sì, ma soprattutto questa frase: “Questo è quello che avresti sempre dovuto fare, John. Chiedere.” Normalmente Monica non abusa del potere che ha sul marito, ma in diverse circostanze, tra la sua testardaggine e la sua risoluzione, ha anche dimostrato di essere la persona perfetta per far parte della famiglia Dutton.

Thomas Rainwater

Thomas Rainwater (Gil Birmingham) è il Presidente della Confederaizone delle Tribù di Broken Rock, nonché colui che guida la riserva indiana che confina con lo Yellowstone e nella 1^ stagione della serie è il nemico da battere quando organizza il furto di diversi capi di bestiame dal ranch dei Dutton.

Ha un passato da criminale, ma è anche uno scaltro uomo d’affari che ha studiato ad Harvard e che mette le proprie conoscenze a servizio della sua gente. A seconda delle circostanze, nelle 5 stagioni della serie, finirà per essere sia un alleato che un nemico dei Dutton, il che lo rende comprensibilmente pericoloso per la famiglia.

Caroline Warner

Dopo l’uscita di scena Will Hayes, a sostituirlo come Amministratore Delegato della Market Equities è arrivata Caroline Warner (Jacki Weaver), dimostrandosi persino più spietata del suo predecessore, nonché una delle antagoniste più pericolose che si siano viste in Yellowstone. Sarà Caroline, comprendendo per prima quanto pericolosa Beth sia, a proporle di diventare Presidente della Divisione del Montana della società per una vendetta personale nei confronti del capo della Schwartz & Meyers, per cui Beth lavorava, ottenendo in cambio una partecipazione alle azioni di questa azienda. Ovviamente le cose non andranno come Caroline si aspettava, nell’illusione che assumere Beth significasse anche controllarla, e quando sarà costretta a licenziarla lo farà con tanto di minaccia di distruggere la sua vita ed il ranch che suo padre tanto ama.

Sarah Atwood

Sarah Atwood (Dawn Olivieri) è una conquista della 5^ stagione di Yellowstone che viene reclutata da Caroline Warner dopo che John Dutton, eletto Governatore del Montana, come primo atto taglia i fondi destinati alla Market Equities per la costruzione dell’aeroporto che avrebbe strappato al suo ranch molta terra. Il compito di Sarah sarà quello di distruggere la famiglia Dutton dal suo interno e la donna si dimostrerà veramente perfetta per il ruolo, tanto da riuscire ad affascinare in poco tempo Jamie ed a strumentalizzare il suo conflitto con la famiglia, fino ad arrivare ad ottenere che chieda l’impeachment del padre.

Kayce Dutton

Kayce Dutton (Luke Grimes) è probabilmente la mosca bianca nella sua famiglia. In quanto veterano, il più giovane dei figli di John Dutton ha probabilmente visto fin troppa violenza per volerla provocare di sua volontà, ma questo non significa che non sia estremamente pericoloso quando la sua famiglia subisce una minaccia. Nella première della 4^ stagione, in particolare, dimostra la sua spietatezza quando uccide a sangue freddo le persone che hanno tentato di assassinare il padre e la sorella, nonostante al tempo avesse un ruolo istituzionale come Commissario per il Bestiame.

Jamie Dutton

Jamie (Wes Bentley) potrebbe erroneamente essere visto come l’anello debole della famiglia Dutton, di cui peraltro scopre di non fare nemmeno del tutto parte, ma più di una volta si è dimostrato molto pericoloso. Dal momento in cui scopre di essere stato adottato e spinto in buona parte anche dal suo conflittuale rapporto con la sorella Beth e dalla certezza che John non lo abbia mai davvero amato come ama i suoi figli di sangue, Jamie si allontana sempre di più dalla sua famiglia di origine, che non sa nemmeno che è diventato padre, fino a che Beth non lo scoprirà in maniera piuttosto scioccante.

Il suo desiderio di rivalsa nei confronti della famiglia lo condurrà spesso ad allearsi con le persone sbagliate, ma la sua fragilità lo renderà anche facile alla manipolazione. La sua insicurezza, di fatto, è il suo peggior nemico, perché il suo bisogno di dimostrare di non essere il debole che i Dutton credono, lo porta a fare cose inimmaginabili.

Rip Wheeler

Rip Wheeler (Cole Hauser) è cresciuto con la famiglia Dutton e ne è diventato uno dei più fedeli seguaci. Dopo aver ucciso il padre per aver aggredito la madre e la sorella ed essere fuggito di casa per evitare l’arresto, il giovane Rip finisce sotto l’ala protettrice di John Dutton, diventando il suo spietato braccio destro, l’uomo che aggredisce, picchia e uccide senza mai battere ciglio ed ogni volta che John gli ordini di farlo ed a volte anche quando non lo fa, al solo scopo di proteggerlo. Nonostante il suo amore incondizionato per Beth, ma d’altronde solo un uomo con una volontà di ferro potrebbe riuscire a stare al passo con lei, grazie al quale mostra anche il suo lato più tenero, Rip resta uno dei personaggi più pericolosi di Yellowstone, perché disposto a fare di tutto, senza farsi o fare domande.

John Dutton

Non staremmo nemmeno qui a scrivere di Yellowstone senza un John Dutton. Nonostante l’iconico personaggio interpretato da Kevin Costner non sia di per sé un violento, ma più che altro perché tende a far fare il lavoro sporco agli altri, il che dimostra solo quanto scaltro sia, ciò che è disposto a fare per proteggere la propria terra e la propria eredità non ha confini.

Chiunque si metta di fronte al suo cammino è destinato ad avere la peggio e maggiore è la minaccia, più forte diventa la spinta con cui la rimanda al mittente, il tutto con un solo gesto o una minacciosa occhiata. Nella 5^ stagione John diventa Governatore del Montana al solo scopo di proteggere il suo ranch e, almeno nella prima parte della stagione, non fa nemmeno uno sforzo di usare il suo ruolo per altro che non sia un interesse personale. Per un uomo così, avere nemici è probabilmente la cosa più normale al mondo e John Dutton, infatti, ne ha davvero parecchi.

Beth Dutton

La palma del personaggio più spietato di Yellowstone va senza dubbio a Beth Dutton (Kelly Reilly).

L’unica figlia di John ed Evelyn non conosce codice morale e non c’è cosa che non farebbe per proteggere suo padre e le poche, pochissime persone, che davvero ama. Beth usa la sua intelligenza sul lavoro come un’arma di attacco e non perde nemmeno tempo a fingere di essere qualcosa che non è con i propri nemici, scegliendo di assalirli sempre alla giugulare e nelle circostanze e nel modo più doloroso possibile per loro. Non adatta alla vita del ranch, Beth odia cavalcare, nonostante ogni tanto ceda per amore del marito, Beth si è ritagliata un ruolo per proteggere la sua terra ed è il personaggi più vendicativo della serie. Sotto i cui colpi persone come Willa Hayes, Bob Schwartz e la povera, ignara Summer Higgins, non hanno avuto alternative che cedere. Non esiste nulla che la figlia di John Dutton non farebbe per la sua famiglia e per suo padre e quando odia, odia con una ferrea intensità e senza possibilità di perdono.

Trovate tutte le notizie su Yellowstone nella nostra scheda.

