Apple TV+ ha condiviso il trailer della stagione 3 di Acapulco, la comedy bilingue di successo interpretata e prodotta dal vincitore dell’Emmy e del SAG Award Eugenio Derbez.

Il nuovo capitolo della storia debutterà in streaming il 1° maggio con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali, fino al 26 giugno.

Nella terza stagione di Acapulco, è arrivato il tempo di una riconciliazione con gli errori del passato e di nuovi entusiasmanti inizi. Nella storia ambientata ai giorni nostri, il Maximo adulto (Eugenio Derbez) si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985, il giovane Maximo continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni che ha faticosamente costruito.

Oltre a Derbez e Arrizon, il cast della nuova stagione include Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco e Carlos Corona, cui si aggiungono le guest star Jaime Camil (“Schmigadoon”) e Cristo Fernandez (“Ted Lasso”).

Prodotta da Lionsgate Television, Acapulco è ispirata a How to Be A Latin Lover – il film di 3Pas Studios e Pantelion Filmsal che ha riscosso grande successo al botteghino – ed è prodotta per Apple da Lionsgate Television, 3Pas Studios e The Tannenbaum Company. Oltre a recitare nella serie, Eugenio Derbez è produttore esecutivo insieme a Ben Odell. La serie è stata creata da Austin Winsberg, Eduardo Cisneros e Jason Shuman. Winsberg è anche produttore esecutivo insieme a Sam Laybourne, che funge anche da showrunner. Kim ed Eric Tannenbaum e Jaime Eliezer Karas producono esecutivamente insieme a Jason Wang per conto di The Tannenbaum Company e Paul Presburger.

Fonte: Apple

