Mancano solo 10 giorni al debutto di Ahsoka (i primi due episodi della serie di Star Wars arriveranno su Disney+), come ci ricorda un promo inedito diffuso oggi.

Nel breve teaser di 45 secondi, Ahsoka si trova faccia a faccia con il Sith Baylan, interpretato dal defunto Ray Stevenson, che cita il percorso di Anakin da Cavaliere Jedi a Signore dei Sith. Fuori campo sentiamo la voce di Hayden Christensen che ci riporta a quando Anakin stava addestrando Ahsoka, durante le Guerre dei Cloni.

La serie, composta da sei episodi, vedrà Rosario Dawson riprendere il suo ruolo Ahsoka Tano dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Ahsoka è stata introdotta per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars, come apprendista di Anakin: il suo percorso sembrava terminato alla fine della serie animata, quando ha lasciato l’Ordine. Ma il personaggio è tornato in un’altra serie animata, Star Wars Rebels. Ahsoka sarà proprio la continuazione di Star Wars: Rebels, ambientata dopo la caduta dell’Impero, e infatti vedremo comparire in live-action diversi dei suoi protagonisti: Natasha Liu Bordizzo interpreterà Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead sarà, Eman Esfandi sarà Ezra Bridger e Lars Mikkelsen sarà il malvagio Grande Ammiraglio Thrawn.

I film e le serie imperdibili