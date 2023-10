Disney+ ha condiviso online un nuovo video promozionale di Ahsoka dedicata al ritorno del Grande Ammiraglio Thrawn.

Il personaggio è interpretato da Lars Mikkelsen e compie il suo ritorno in scena dopo aver vissuto a lungo in esilio, con l’obiettivo di compiere quanto è necessario per far risorgere l’Impero.

Nel breve filmato si vede il debutto di Thrawn a Peridea, insieme ai suoi Night Troopers, mentre i suoi avversari iniziano a preoccuparsi dei suoi piani e del suo ritorno.

Il video definisce inoltre Thrawn come “L’erede dell’Impero”, titolo di uno dei romanzi di Timothy Zahn dedicati al villain.

Nel cast della serie, con star Rosario Dawson, ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Ahsoka è disponibile su Disney+.

