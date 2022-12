Alice in Borderland 2: nuovi game nel trailer della serie Netflix

Alice in Borderland

Netflix ha lanciato oggi il trailer della seconda stagione di Alice in Borderland, la serie giapponese i cui nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming il 22 dicembre.

Alice in Borderland è incentrato sulle vicende di un giovane uomo annoiato di nome Arisu (Kento Yamazaki) e una donna di nome Usagi (Tao Tsuchiya), che uniscono le forze per affrontare una serie di giochi e sfide violentissime in una versione futuristica e distopica di Tokyo.

Nella nuova stagione Arisu e Usagi dovranno affrontare una nuova serie di giochi, molto lontani dal loro mondo. Nel luogo che pensano nasconda la chiave per scoprire la verità, incontrano alleati, nemici e la mente che si cela dietro ogni game. Arisu e gli altri affrontano game di dimensioni e difficoltà di gran lunga superiori a quelli della prima stagione. Ormai restano solo i game con le carte del Fante, della Regina e del Re: riusciranno a raccoglierle tutte e a tornare nel mondo reale?

Nel trailer, che trovate qui sopra, diamo anche una (rapida) occhiata ai membri del cast “sopravvissuti” alla seconda stagione che torneranno nei nuovi episodi.

Alice in Borderland è scritto da Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato e diretto da Shinsuke Sato, nel cast anche Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita.