And Just Like That...

HBO Max ha condiviso ildi undedicato alla realizzazione della serie, che ha riportato sul piccolo schermo le star di. Il progetto approfondirà le scelte compiute con il casting e i costumi della stagione, oltre a regalare molte immagini del dietro le quinte.

Il documentario sarà disponibile in streaming su HBO Max il 3 febbraio, in contemporanea con il debutto del season finale.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si possono vedere Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis che scherzano sul lavoro sul set e condividono il proprio entusiasmo, oltre a mostrare qualche momento delle prove e condividere le opinioni delle star sui nuovi arrivi nel cast e sui cambiamenti avvenuti nel mondo del gruppo di amiche.

Il trailer dà quindi spazio alle prove dei costumi scelti per lo show e a tante risate.

I materiali promozionali del progetto, inoltre, sembrano anticipare il possibile rinnovo dello show, sottolineando che si tratta di uno sguardo alla realizzazione della prima stagione.



Che ne pensate del trailer del documentario su And Just Like That…? Lasciate un commento!

Gli episodi di And Just Like That… sono disponibili on demand su Sky Serie e in streaming su NOW in lingua originale in contemporanea con gli USA. La versione in italiano è disponibile dal 18 dicembre sempre su Sky Serie e in streaming su NOW. Tutte le stagioni precedenti sono disponibili nel catalogo NOW.

Il gruppo di amiche più famoso della storia è tornato a “sfilare” per le vie di New York per raccontare la vita e l’amicizia a cinquant’anni, vent’anni dopo il debutto.

Trovate tutte le notizie su And Just Like That… nella nostra scheda.

Fonte: YouTube