Riot Games ha condiviso il primo teaser della stagione 2 di Arcane, in arrivo nel mese di novembre.

Nel video appare Singed, ritratto mentre sta sottoponendosi a una trasfusione e controlla un orologio da taschino. Sopra di lui appare infine un’enorme creatura.

Il video sembra confermare l’apparizione di Warwick, un mostro creato dopo la presunta morte di Vander, che invece viene trasformato tramite dei terribili esperimenti nell’universo di League of Legends.

Tra i doppiatori in lingua originale troviamo: Hailee Steinfeld nei panni di VI, Ella Purnell come Jinx, Kevin Alejandro come Jayce, Jason Spisak come Silco, Katie Leung nei panni di Caitlyn, Toks Olagundoye come Mel, J.B Blanc come Vander ed infine Harry Lloyd come Viktor. Recentemente alcuni membri del team di Riot Games, hanno confermato che gli eventi della serie sono ufficialmente parte del canone di League of Legends.

Prossimamente verranno annunciati altri doppiatori coinvolti nei nuovi episodi.

Che ne pensate del teaser della stagione 2 di Arcane? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix

