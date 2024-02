L’uscita di Avatar: la leggenda di Aang si avvicina e Netflix ha pubblicato una clip dedicata a Zuko e al dominio del fuoco.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Zuko (Dallas Liu) salva suo zio Iroh(Paul Sun-Hyung Lee) da alcuni soldati del regno della terra. I due stanno cercando il nuovo Avatar, e pare che Zuko non si sia ancora confrontato con Aang in questa clip.

Avatar: la leggenda di Aang sarà disponibile dal 22 febbraio.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

